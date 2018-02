Öffentlicher Nahverkehr

Am Mittwoch reagierten zahlreiche Politiker und Verbände auf den Vorstoß aus Berlin.

Der Hintergrund: In 70 deutschen Städten werden die zulässigen EU-Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub teilweise schon seit etlichen Jahren überschritten. Dem EU-Kommissar aus Malta platzt deshalb der Kragen: Im März will er entscheiden, ob er eine Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen des fortdauernden Verstoßes gegen EU-Recht einreicht. Der Brief der drei Minister, abgesendet am vergangenen Sonntag, sollte dazu dienen, Karmenu Vella zu besänftigen und die Klage noch abzuwenden. Denn ein für Deutschland negatives Urteil in ein, zwei Jahren wäre durchaus wahrscheinlich – mit der Folge einer Geldbuße von 400.000 Euro für jeden Tag ab der Urteilsverkündung, an dem das Luft-Problem fortbestünde.

Wie ernst ist der Vorschlag gemeint? Tatsächlich handelt es sich um eine unausgegorene Idee. Weder hat die geschäftsführende Regierung darüber zuvor mit Ländern und kommunalen Spitzenverbänden gesprochen, noch hat sie eine Vorstellung von der Finanzierung oder der logistischen Organisation der vorgeschlagenen Gratisangebote. Eine solche Idee findet sich auch nicht im gerade vereinbarten Koalitionsvertrag von Union und SPD. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte am Mittwoch aber auch nicht zurückrudern. Es gehe durchaus um „ernsthafte“ Überlegungen, wie die Luft in den Städten besser werden könne. „Wir sind bereit, Schritte zu machen“, sagte er. Dazu könne auch gehören, dass der Bund „temporäre“ Gratisangebote im ÖPNV fördere, wenn sich einzelne Städte dafür entschieden.

Was hat es mit den Modellstädten auf sich? Bonn, Essen, Reutlingen, Herrenberg und Mannheim gelten im Bundesumweltministerium als Städte, die sich besonders engagiert für eine Luftverbesserung einsetzen. In dem Schreiben der drei Minister werden sie deshalb als so genannte „Lead Cities“ genannt, in denen neue Maßnahmen zur Luftreinhaltung getestet werden könnten. Dabei ginge es neben dem Gratis-ÖPNV etwa auch um die Einführung von Durchfahrverboten für den Schwerlastverkehr in Emissionszonen oder eine schnelle Umrüstung der ÖPNV-Busse und der Taxis auf Elektro-Antriebe.

Wie müsste der Gratisverkehr finanziert werden? Bundesweit kostet der ÖPNV derzeit jährlich etwa 24 Milliarden Euro, davon wird die Hälfte durch den Ticketverkauf finanziert, der Rest durch kommunale Zuschüsse und Werbeeinnahmen der Verkehrsbetriebe. Sollten sich Kommunen für die zeitweise Umstellung auf Gratisangebote entscheiden, müsste ihnen der Bund finanziell unter die Arme greifen. Das Geld dafür käme aus dem Etat des Verkehrsministeriums. Die Umweltorganisation Greenpeace forderte statt einer solchen kleinen Lösung gleich die ganz große: „Gratistickets für Bus und Bahn dürfen nicht auf wenige Kleinstädte und bestimmte Tage beschränkt bleiben – wir brauchen sie in ganz Deutschland, durchgehend“, forderte ein Sprecher.

Wie würden die Kosten umverteilt? Müssten künftig die Steuerzahler für den ÖPNV aufkommen, würden auch diejenigen mitbezahlen, die den Nahverkehr ansonsten nicht nutzen. Menschen ohne Autos und insbesondere Berufspendler würden dagegen entlastet. Zudem würde ein weiterer Schritt unternommen, die Kosten für Umweltschäden zu vergesellschaften. Die Autoindustrie, die mitverantwortlich für die schlechte Luft ist, würde dagegen verschont.