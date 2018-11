Ursache für Vorfall in Bonn unbekannt

Eine Bahn ist auf dem Abstellgleis am Hauptbahnhof entgleist.

Bonn. Eine Straßenbahn hat am Mittwoch für einen längeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Zu dem Zwischenfall kam es, als eine Bahn auf dem Abstellgleis in der Nähe des Hauptbahnhofs entgleiste.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2018

In der Quantiusstraße war die Bahn auf einem Abstellgleis am Mittwoch gegen 13.30 mit einer Achse aus den Schienen geraten. Zu dem Zeitpunkt befanden sich laut SWB-Sprecherin Veronika John keine Fahrgäste in der Bahn. "Normalerweise passiert das nicht", sagte John auf GA-Anfrage. Eine Ursache für den Vorfall ist laut der Sprecherin nicht bekannt.

Die Feuerwehr war anschließend mit hydraulischen Geräten über zwei Stunden damit beschäftigt, die Bahn wieder in die Schienen zu hieven. Der Einsatz dauerte bis 15 Uhr. Dabei kam es zu Umleitungen mehrerer Buslinien, die zwei Haltestellen nicht anfahren konnten. Für die ausgefallene Bahn kam eine Ersatzbahn aus Beuel zum Einsatz.