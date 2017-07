Die Dahlmannstraße führt an der Deutschen Welle und am Post Tower entlang. Sie wird nun umgestaltet.

Bonn. Breitere Fußwege, ein hellerer Asphalt und neue Plätze: Am Montag beginnen die Bauarbeiten im Bundesviertel. Die Heussallee wird dafür gesperrt, Busse fahren Umleitungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.07.2017

Ab diesem Montag wird im Bundesviertel gebaut. Die Umgestaltung der Dahlmannstraße und der KurtSchumacherStraße an der Einmündung Heussallee und am Post Tower starten, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Nachdem 2009 die Heussallee ein neues Gesicht erhalten hat, sollen nun auch die anderen Straßen dem Wandel zum UN-Campus sowie internationalen Kongressstandort Rechnung tragen. Dafür sind unter anderem breitere Fußwege, heller Asphalt und neue Plätze geplant.

Die Kosten von rund 2,9 Millionen Euro trägt zu rund 90 Prozent der Bund. Wegen der Weltklimakonferenz im November sollen die Arbeiten in zwei Etappen ausgeführt werden. Bis Anfang Oktober sollen der Abschnitt vom Einmündungsbereich Heussallee bis zum Haupteingang der Deutschen Welle sowie der Ausbau der Dahlmannstraße fertig sein.

Anfang 2018 setzt das Tiefbauamt den Ausbau der Kurt­Schumacher­Straße fort. Sowohl Heussallee als auch Dahlmannstraße werden unter Vollsperrung ausgebaut. Für die Heussallee ist eine Umleitung ausgeschildert, beide Straßen bleiben für Anlieger zugänglich.

So fahren nach Auskunft der Stadtwerke Bonn die Busse: Die Linien 610, 611 und N10 fahren in Fahrtrichtung Bad-Godesberg-Heiderhof ab der Haltestelle "Heussallee/Museumsmeile" über die Heussallee, Winston-Churchill-Straße, Heinrich-Brüning-Straße, Fritz-Erler-Straße zur Haltestelle "Fritz-Erler-Straße" der Linie 630, Kurt-Schumacher-Straße, Sträßchensweg zur Haltestelle "Johanniter-Krankenhaus" und weiter auf den Linienwegen.

Die Buslinien 610 und 611 fahren in Fahrtrichtung Bonn Hauptbahnhof (U)/Duisdorf Bahnhof/Lessenich ab der Haltestelle "Post-Tower" über die Kurt-Schumacher-Straße,, Heinrich-Brüning-Straße, Winston-Churchill-Straße, Heussallee zur Haltestelle "Heussallee/Museumsmeile" und weiter auf den Linienwegen. Die Buslinie 630 nimmt ihren Weg in Fahrtrichtung Fritz-Erler-Straße ab der Haltestelle "Heussallee/ Museumsmeile" über die Heussallee, Winston-Churchill-Straße, Heinrich-Brüning-Straße, Fritz-Erler-Straße zur Haltestelle "Fritz-Erler-Straße".

Die Buslinie 630 nimmt ihren Weg in Fahrtrichtung Dottendorf-Venusberg-Tannenbusch Nord ab der Haltestelle "Post-Tower" über die Kurt-Schumacher-Straße, Heinrich-Brüning-Straße, Winston-Churchill-Straße, Heussallee zur Haltestelle "Heussallee/Museumsmeile" und weiter auf dem Linienweg.

Die Haltestelle "Deutsche Welle" wird in beiden Fahrtrichtungen aufgehoben. Die Fahrgäste können alternativ an der Haltestelle "Heussallee/Museumsmeile" zusteigen. Die Haltestelle "Post-Tower" in Fahrtrichtung Bad Godesberg wird an die Haltestelle "Fritz-Erler-Straße" der Buslinie 630 verlegt. Die Haltestelle "Heinrich-Brüning-Straße" wird in Fahrtrichtung Fritz-Erler-Straße aufgehoben. Die Haltestelle wird jedoch von den Linien 610, 611 und 630 in Fahrtrichtung Bonn Hauptbahnhof sowie Tannenbusch mit bedient.