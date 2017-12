Nach den Behinderungen durch Schneefälle

Bonn/Region. Schnee und Glätte haben am Wochenende für zahlreiche Probleme und Behinderungen in Bonn und der Region gesorgt. In vielen Teilen Deutschlands musste die Polizei wegen Hunderter Unfälle ausrücken. Inzwischen hat sich die Situation wieder entspannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.12.2017

Der Wintereinbruch hat in vielen Teilen Deutschlands zu chaotischen Verkehrslagen geführt, ehe Tauwetter die Lage weitgehend entspannte. In einigen Regionen zählte die Polizei in der Nacht zum Montag Hunderte Einsätze. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den frühen Morgen.

Nach dem Wintereinbruch in Nordrhein-Westfalen waren die Fahrbahnen zum Wochenstart wieder größtenteils frei. Für den Berufsverkehr am Montagmorgen erwarteten die Polizeileitstellen keine größeren Behinderungen, wie die Sprecher sagten. Am Sonntag hatte Schneefall den Verkehr schwer beeinträchtigt - es gab etliche Unfälle.

Der Deutsche Wetterdienst warnte dennoch auch für Montag vor Glättegefahr in Bonn und der Region. Es müsse mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden. Im Verlauf des Tages soll es zwar Niederschlag geben. Die Temperaturen in Bonn und der Region sollen aber auf bis zu sieben Grad klettern.

Schnee in Bonn und der Region Foto: Frank Homann Während viele Autofahrer Probleme auf den Straßen hatten, nutzten andere das Winterwetter für einen Spaziergang im Schnee.

Foto: Uta Effern-Salhoub Im Schnee gehüllt ist am Sonntag auch Königswinter-Sonderbusch.

Foto: Uta Effern-Salhoub Diesen Schafen in Königswinter-Sonderbusch macht die Kälte wenig aus.

Foto: Uta Effern-Salhoub Bei Schnee und Kälte stärken sich die Schafe auf ihrer Weide.

Foto: Uta Effern-Salhoub Diese drei Schafe in Königswinter-Sonderbusch genießen ihr Heu im Schnee.

Foto: Frank Homann Schneefälle sorgten für rutschige Straßen im Siebengebirge.

Foto: Gabriele Gaul Das tief verschneite Much am 2. Advent.

Foto: Anke Müller Schnee am Hohenzollernplatz

Foto: Anke Müller Keine Orientierung im Schnee am Hohenzollernplatz.

Foto: Jürgen Baumann Schnee auf dem Feld in Endenich

Foto: Michael Schi Duisdorf als Schneelandschaft

Foto: Olga Malyshko Demydova Olga Malyshko Demydova fotografierte die Schneemänner in Dottendorf

Foto: Axel Vogel Ein Kombi ist auf schneeglatter Fahrbahn von der Vulkanstraße auf dem Rodderberg in Wachtberg abgekommen.

Foto: Dorothea Grütgen Leichter Schneefall in Oberdollendorf.

Foto: Klaus Rost Die Schneehöhe in Schwarzrheindorf vor 14 Uhr.

Foto: Nicole Garten-Dölle DAs Golffuss-Museum in Poppelsdorf hat trotz des tollen Winterwetters geöffnet.

Foto: Birgit Lauterbach Eitorf-Obereip meldet 13 Zentimter Schnee.

Foto: Pascal Fritz Verschneite Straße

Foto: Miriam Wilde Das reinste Winter-Wonderland herrscht in Hülscheid bei Hennef. Das Bild schickte uns GA-Userin Miriam Wilde via Facebook.

Foto: Iris Escher Iris Escher schickte uns dieses Schneebild aus Lohmar-Dahlhaus.

Foto: Christa Breuning Wie feiner Puder hat sich in Alfter eine Schneeschicht über die Häuser gelegt, zeigt das Bild von GA-Leserin Christa Breuning.

Foto: Christel Heil Reichlich Neuschnee gab's am Samstag (09. Dezember) in Hasenbach. Das Beweisbild schichte uns Christel Heil über unsere Facebook-Seite.

Foto: Nicolas Ottersbach Heute ist auch in der Region erster Schnee gefallen wie hier auf dem Bild in Ruppichteroth.

Foto: Dirk Schierbaum GA-Leser Dirk Schierbaum mit einem Foto aus dem Westerwald.

Foto: Claus Bowe Foto von GA-Leser Claus Bowe auf seinem Weg nach Lindlar, wo er täglich hin pendelt.

Foto: Di Bella Die Windschutzscheibe des Autos von Facebook-Nutzerin "Di Bella" aus Bechlinghoven war etwas eingeschneit.

Bundesweit kam es zu Ausfällen im Bus- und Zugverkehr. Am Sonntag hatte die Deutsche Bahn die ICE-Strecke Köln-Rhein/Main mit Halt in Siegburg gesperrt. Inzwischen rollen die Züge aber wieder.

Wetterlage in Bonn beruhigt sich

In Endenich kam es gegen 13 Uhr zu einem Unfall mit einem Bus. Dort war ein Pkw-Fahrer in Höhe der Siemensstraße ins Rutschen geraten und touchierte dabei einen Bus leicht. Polizei und SWB waren vor Ort.

Auch an anderen Stellen hatten Autos mit den teils nicht geräumten Straßen zu kämpfen, wie ein Kombi, der auf der Vulkanstraße auf dem Rodderberg von der Fahrbahn abkam. Insgesamt kam es laut Polizei in Bonn aber nur zu Unfällen mit Sachschäden.

Die Wetterlage beruhigte sich bis zum Montagmorgen, es ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Glätte herausgegeben. Bis Montagmorgen muss in Bonn und den angrenzenden Kreisen mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe gerechnet werden, heißt es beim DWD.

Probleme im Siebengebirge

Der Wintereinbruch am Wochenende sorgte auch im Siebengebirge für teils chaotische Straßenverhältnisse. Bereits am Samstag hinterließen heftige Schneefälle um die Mittagszeit glatte Fahrbahnen. Während dieses Internmezzo am Nachmittag schon wieder beendet war, gab es am Sonntag ab morgens eine Neuauflage. Schneefall und dazu heftige Böen, die die weiße Pracht vor sich hertrieben, machten vor allem Autofahrern zu schaffen, von denen offenbar nicht alle mit der passenden Bereifung unterwegs waren.

Dank des geringeren Verkehrsaufkommens an einem Sonntag blieben größere Unfälle allerdings aus, vermeldete die Polizei. Lediglich zwei Mal krachte es am Sonntag bis zum frühen Abend im Stadtgebiet von Königswinter. Es blieb bei Blechschäden, verletzt wurde niemand, so die Polizei.

Behinderungen in der Region Rhein-Sieg

Der Winter hatte auch die Region am Wochenende erobert und angesichts anhaltender Schneefälle Polizei und Feuerwehr ab dem Sonntagmorgen im gesamten Zuständigkeitsgebiet beschäftigt. „Land unter“, meldete die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg am frühen Nachmittag auf Nachfrage. Am Abend dann bilanzierte ein Sprecher der Behörde 27 wetterbedingte Einsätze. Darunter waren allein 18 Verkehrsunfälle, bei denen je eine Person in Troisdorf und Hennef verletzt wurde.

An verschiedenen Stellen sind Bäume unter der Schneelast zusammengebrochen. So mussten die Beamten die L 333 zwischen Windeck-Herchen und dem Abzweig Kaltbachmühle komplett sperren, da Bäume auf der Fahrbahn lagen. Die Sperrung hielt bis Montagnachmittag an.

In Siegburg drohte schon am Samstag nach Schneegestöber und Schneefall der rund zehn Meter hohe Weihnachtsbaum vor dem Bahnhofsgebäude umzustürzen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Bus rutschte in Graben

Bei Neunkirchen-Seelscheid war am Sonntagnachmittag ein leerer Bus, der Kinder und Jugendliche einer Kölner Pfarrei aus einem Freizeitheim in Neunkirchen-Seelscheid abholen wollte, ins Rutschen gekommen. Die Reifen der rechten Seite sanken neben dem Asphalt tief in einen aufgrund der Schneemenge nicht sichtbaren Graben ein. Mithilfe eines LKW-Abschleppwagens, der sich der Einsatzstelle - teils rückwärts - über einen Wirtschaftsweg nähern mußte, konnte der Bus am frühen Abend nach rund zwei Stunden wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Beschädigt wurde das Fahrzeug nicht. Die Freizeitgruppe wurde von den zwischenzeitlich verständigten Eltern abgeholt.

Foto: Christof Schmoll In Neunkirchen-Seelscheid ist ein Bus im Graben gerutscht.

Ausfälle am Flughafen

Mitarbeiter des Flughafens Köln/Bonn hatten wegen des Schneefalls ebenfalls alle Hände voll zu tun: Auf Start- und Landebahn am Flughafen mussten mehrfach Räumfahrzeuge eingesetzt werden, wofür jedesmal der Betrieb unterbrochen werden muss. Dadurch kam es zu Verspätungen bei Landungen und Abflügen, sogar zu kompletten Ausfällen. Durch die Unterbrechungen verschob sich der Flugplan. Der Flugplan wurde kräftig durcheinandergewirbelt.

Unfälle auf den Autobahnen des Landes

Auf den Autobahnen im Land kam es zu weiteren Unfällen und Staus. Auf der A4 nahe Köln stellten sich am Samstag gleich mehrere Lkw quer. Die Lastwagen waren trotz der Glätte mit Sommerreifen unterwegs, wie die Leitstelle mitteilte.

Auf der A2 bei Bad Oeynhausen stießen vermutlich wegen Schneeglätte zwei Autos und ein Lkw zusammen. Der voll beladene 40-Tonner kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Allein auf den Autobahnen gab es zwischen Freitagabend und Sonntag nach Angaben der Landesleitstelle mehrere Hundert witterungsbedingte Unfälle mit mehr als zehn Verletzten. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Auch abseits der Autobahnen kam es landesweit zu zahlreichen Unfällen. Wie mehrere Polizeileitstellen übereinstimmend berichteten, blieb es dabei jedoch in den allermeisten Fällen bei Blechschäden.

Wuppertaler Zoo muss schließen

In Solingen musste nach Angaben der Polizei Wuppertal eine Straße am Samstagmorgen für mehrere Stunden gesperrt werden, nachdem ein Baum unter der Schneelast auf die Straße gestürzt war. Wegen umstürzender Bäume und herunterfallender Äste wurde am ganzen Wochenende auch der Wuppertaler Zoo geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Im Kreis Düren sperrte die Polizei am Sonntag die Landesstraße 11 bei Nideggen in einem Steigungsbereich wegen Schneeglätte.

Im nahegelegenen Haan wurden laut Feuerwehrangaben mehrere Stromleitungen durch umstürzende Bäume beschädigt. In Mülheim an der Ruhr musste die Feuerwehr ein festgefahrenes Fahrzeug einer Hilfsorganisation freiziehen. Auch dort stürzten mehrere Bäume unter der Schneelast um.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für Sonntagabend und die Nacht auf Montag steigende Temperaturen und damit verbundenes Tauwetter voraus. (Mit Material von dpa)