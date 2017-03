Verkehr während der Kirschblütenzeit

Bonn. Wenn in einigen Tagen die Kirschbäume in der Altstadt in voller Blüte stehen, werden wieder Heerscharen von Menschen durch die Straßen ziehen, um die Pracht zu bewundern. Die Straßen werden dafür aber nicht gesperrt.

Die Sozialliberalen haben am Donnerstagabend im Hauptausschuss beantragt, die Verwaltung solle ein Konzept entwickeln, wie die Heerstraße zur Kirschblütenzeit gesperrt und auch von parkenden Fahrzeugen freigehalten werden kann.

Die Mehrheit der Ausschussmitglieder folgte indes der Verwaltung, die eine Sperrung der Straße und ein Parkverbot für unverhältnismäßig hält. Zumal eine Umleitung und der Park-Such-Verkehr alle anderen Straßen in dem Viertel zusätzlich belasten würden.