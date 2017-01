Baustellen in Bonn und der Region

An der Ampel B56/Ecke Gartenstraße staut sich der Verkehr.Ursache ist eine zuvor nicht angekündigte Baustelle des Landesbetriebs Straßen NRW.

23.01.2017 Bonn. Auf Bonn und die Region kommt in den nächsten Jahren Einiges an Baustellen zu. Um Pannen zu vermeiden, will der Landesbetrieb Straßen NRW nach Auskunft des Bonner SPD-Landtagskandidaten Peter Kox eine Baustellenkoordinierungsstelle eigens für den Bonner Raum einrichten.

Die Nachricht hat das NRW-Verkehrsministerium Kox und dem Bonner Landtagsabgeordneten Bernhard „Felix“ von Grünberg übermittelt. Angesichts der in den nächsten zwölf Jahren auf den Autobahnteilstücken der Region anstehenden Sanierungsarbeiten gewährleiste eine solche Stelle eine bessere Begleitung und Abwicklung der Baumaßnahmen.

„So können auch regional wichtige Ereignisse rechtzeitig ins Baumanagement einbezogen und Verkehrsbehinderungen gering gehalten werden“, hofft Kox auch mit kritischem Blick auf die chaotische Verkehrssituation auf der B 56 zwischen Vilich und der Ortsgrenze Sankt Augustin in der vergangenen Woche. (ga)