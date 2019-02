Verkehrsengpässe bei Bonn und Siegburg

Auf der A565 beginnen am Montag lang andauernde Bauarbeiten.

Bonn/Siegburg. Am Sonntag kommt es in der A565-Anschlussstelle Bonn-Beuel, im Autobahndreieck Bonn-Nordost und auf der A3 zwischen Siegburg und Lohmar zu Engpässen und Sperrungen.

Von Sebastian Meltz, 17.02.2019

Auf der A565 sperrte Straßen NRW am Sonntag zwischen 8 und 12 Uhr die Abfahrt und Auffahrt der Anschlussstelle Bonn-Beuel in Fahrtrichtung Königswinter/Troisdorf. Zur gleichen Zeit wurde im Autobahndreieck Bonn-Nordost die Zufahrt von der A565 auf die A59 Richtung Königswinter gesperrt. Die Sperrungen standen laut Straßen NRW in Zusammenhang mit dem Standstreifenausbau auf der A565.

Ab 9 Uhr steht auf der A3 in Richtung Köln, zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Raststätte Siegburg-Ost, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Gegen 16 Uhr sollen alle Fahrstreifen wieder zur Verfügung stehen. Es handele sich um eine Notmaßnahme, um Fahrbahnschäden auszubessern, teilte Straßen NRW am Freitag mit.

