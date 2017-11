Arbeiten an Anschlussstelle Bonn-Auerberg

Bonn. Vor zwei Wochen kündigte der Landesbetrieb Straßen.NRW eine Brückenüberprüfung an, doch es passierte nichts. In der nächsten Woche sollen diese Arbeiten nachgeholt werden.

Von Alexander Hertel, 24.11.2017

Eigentlich sollte auf der A565 in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Auerberg am Mittwochmorgen, dem 8. November, ab 9 Uhr gearbeitet werden. Bis Freitag sollte in Richtung Siegburg täglich von 9 bis 15 Uhr aufgrund einer Brückenprüfung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. So hieß es in einer Mitteilung des Landesbetriebs Straßen.NRW, doch diese Maßnahme wurde kurzfristig abgesagt. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW kündigte nun an, die Brückenprüfung in der nächsten Woche nachholen zu wollen.

Der Landesbetrieb sagte die Arbeiten am damaligen Mittwoch kurzfristig ab. "Die Arbeiten finden nicht statt", so Sprecher Norbert Cleve auf GA-Anfrage. Grund sei das hohe Verkehrsaufkommen gewesen. "Wir haben uns daher entschieden, die Arbeiten nicht durchzuführen", so Cleve weiter.

Vor Ort sah es dann plötzlich doch anders aus. Gegen 9 Uhr fingen Arbeiter damit an, mit Pylonen eine Baustelle an der Anschlussstelle einzurichten. Cleve dazu: "Da gab es wohl ein Informationsdefizit." Als Grund, wie das Durcheinander passieren konnte, gab der Sprecher dann zu: "Wir waren halt nicht schnell genug mit der Information." Die Arbeiter der beauftragten Firma wurden letztlich erst am Mittwochmorgen informiert. "Wir haben sie noch einfangen können", sagte Cleve. Die Baustelle wurde dann wieder zurückgebaut.

Der Landesbetrieb kündigte nun an, die Brücke von Montag, 27. November, bis Mittwoch, 29. November, zu überprüfen. In Richtung Siegburg wird von 10 bis 15 Uhr der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Autofahrer müssen dann mit einem Fahrstreifen vorliebnehmen. Nach Angaben von Straßen.NRW sollen die Aus- und Auffahrten der Anschlusstelle offen bleiben.

