Bonn. Mitten am Tag brach eine Fläche von ein mal einem Meter auf der Siegburger Straße in Bonn ein. Der Einbruch wurde nun verschlossen. Grund für den Einbruch ist vermutlich der Abriss einer Sinkkastenleitung.

28.04.2017

Ein Teil der Siegburger Straße in Bonn ist am Freitag Mittag eingebrochen. In Höhe der Hausnummer 12 brach in der Fahrbahnmitte eine Fläche von einem mal einem Meter ein. Die schadhafte Stelle befindet sich kurz vor der Einmündung zur Königswinterer Straße auf der Geradeaus- und Linksabbiegerspur.

Das Tiefbauamt hat den Einbruch am Freitag provisorisch verschlossen. In der kommenden Woche wird voraussichtlich die Reparatur erfolgen. Der genaue Beginn und die Dauer der Maßnahme hängt von der derzeit noch nicht bekannten Ursache des Einbruchs ab. Das Tiefbauamt vermutet den Abriss einer Sinkkastenleitung.