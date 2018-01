Heilige Drei Könige

Sie sind in der ganzen Altstadt unterwegs: Die Sternsinger wurden am Freitag ausgesandt, um Segen zu spenden und Spenden zu sammeln.

Bonn. Kleine Könige besuchen Bonner Haushalte als Caspar, Melchior und Balthasar und sammeln Spenden für arme Kinder. Insgesamt sind laut Stadtdekanat gut 1000 Sternsinger in Bonn unterwegs.

Von Stefan Knopp, 06.01.2018

Viele der Sternsinger, die seit Freitag in der Altstadt unterwegs sind, sind „Alte Hasen“. Katharina und Elias zum Beispiel, sie zehn und er elf Jahre alt, machen schon zum sechsten Mal mit. Warum? „Weil das Spaß macht zu sehen, wie die Leute sich freuen“, sagt Katharina. Sie ist mit Johanna (10) und Laura (12) unterwegs: Als Caspar, Melchior und Balthasar gehen sie unter anderem in die Kölnstraße und besuchen die Kaiser-Karl-Klinik, um den Segen zu verteilen und Spenden für das diesjährige Sternsinger-Projekt zu sammeln.

Es geht, wie Raimund Servos beim Aussendungsgottesdienst in der Franziskuskirche den Kindern erklärte, bei der deutschlandweiten Aktion um den Kampf gegen Kinderarbeit weltweit. Der Fokus liegt dabei auf Indien. „Die Botschaft lautet: Jesus ist geboren für alle Menschen“, sagte er. Und das bedeute, „dass er nicht möchte, dass es Ungerechtigkeit gibt, wie sie uns begegnet“. Damit sei auch die Kinderarbeit gemeint, so Servos, der das Dreikönigsingen in der Altstadt mit Claudia Vössing organisiert. Rund 152 Millionen Kinder auf der ganzen Welt seien davon betroffen.

Meistens, erzählten die Sternsinger, werde man freundlich empfangen, aber nicht immer. Manche würden nur durch den Türspion gucken und dann gar nicht erst aufmachen, so Elias. „Mir hat sogar schon mal mein Nachbar die Tür vor der Nase zugeknallt“, sagte Gustav (12), er ist zum fünften Mal unterwegs. Er erinnerte sich noch an seine erste Teilnahme: Da habe es Minusgrade gegeben, aber die Kinder mussten trotzdem raus. Sie machen es gerne, aber bei angenehmem Wetter noch lieber.

Einige der Kinder besuchten auch das Stadthaus. Insgesamt sind laut Stadtdekanat gut 1000 Sternsinger in Bonn unterwegs. Am Freitagnachmittag brachten sie den Segensspruch „Christus mansionem benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“ auch zum Stadtdechanten Wilfried Schumacher. „Es ist unbeschreiblich, was unsere Kinder und Jugendlichen in Bonn für ihre Altersgenossen weltweit leisten“, sagte er. „Daher freue ich mich, wenn die Heiligen Drei Könige mit offenen Türen und einer großzügigen Spende empfangen werden.“

Am Samstagabend gehen einige ehemalige Sternsinger auch durch die Alt- und Innenstadtkneipen. Diese Tour wird zum dritten Mal vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Bonn organisiert, natürlich nehmen daran nur Erwachsene teil. Unter dem Motto „Blamieren und kassieren“ sammeln sie Spenden bei Wirten und Gästen. Und sind auch nicht abgeneigt, wenn man ihnen ein Getränk spendiert.