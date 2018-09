Die Jugendarbeit verbessern

Endenich. Die katholischen Pfarrgemeinde Sankt Maria Magdalena und Christi Auferstehung in Endenich hat zwei Neuzugänge: Kaplan Stephan Wirgowski und Jugendreferent Bruder Marco Limberger.

Von Jana Fahl, 03.09.2018

„Ich freue mich sehr auf die Arbeit in der Pfarrgemeinde“, sagte Stephan Wirgowski vor der sonntäglichen Messe. Der 38-Jährige ist neuer Kaplan der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Maria Magdalena und Christi Auferstehung. Auch über einen neuen Jugendreferenten, Bruder Marco Limberger, kann sich die Gemeinde freuen. Die offizielle Einführung und Begrüßung beider Neuzugänge erfolgte in der Kirche Sankt Maria Magdalena in Endenich.

„Ich habe in den vergangenen drei Jahren meine Pastoralausbildung in Much gemacht“, berichtete Kaplan Wirgowski. Jetzt freue er sich vor allem auf die Arbeit im Jugendbereich, wo er den Ministranten und Katecheten in den kommenden vier Jahren beratend und begleitend zur Seite stehen werde. Vor seiner Pastoralausbildung hatte er sich beruflich mehrmals umorientiert. So arbeitete Wirgowski im Kfz-Bereich und im Außenhandel. „Meine Berufung hat in der Tat etwas länger gedauert“, sagte der 38-Jährige schmunzelnd. „Nun möchte ich meine Begeisterung gerne weitergeben und vorleben.“

Ebenso begeistert und motiviert tritt Bruder Marco Limberger die Projektstelle als Jugendreferent an. „Meine Hauptpunkte sind: Wie kann Kirche nach außen gehen? Wie können wir das Leben in den Stadtteilen runder gestalten?“, erklärte der 42-jährige Redemptorist und gebürtige Bonner. Er studierte Theologie in Würzburg und Münster und arbeitet bereits seit 25 Jahren im Jugendbereich.

Die Ministranten der Pfarrgemeinde begrüßten die beiden mit einem Empfang im Anschluss an die Messe. Dafür wurde im Vorfeld bereits gekocht und fleißig vorbereitet: „Wir nutzen die Gelegenheit, um für unsere Rom-Wallfahrt im Herbst zu sammeln“, erzählte ein Messdiener. Als neuer Jugendreferent tritt Limberger als Seelsorger und Unterstützer auf. „Dafür möchte ich mit den Menschen in Kontakt treten, vor allem mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen“, so Limberger weiter. Das sieht auch der neue Kaplan so: „Die Jugend steht im Fokus, absolut.“