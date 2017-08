Bonn. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird in der kommenden Woche für zwei Tage in der Villa Hammerschmidt, seinem zweiten Amtssitz, logieren und in Bonn Termine wahrnehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.08.2017

Am Montagmorgen kommt er laut Stadt mit seiner Frau Elke Büdenbender ins Haus der Bildung, um sich über die Leseförderung in Bonn zu informieren. Oberbürgermeister Ashok Sridharan empfängt ihn dort mit seiner Frau Petra Sridharan-Fendel und den Leiterinnen von Stadtbibliothek und VHS.

Gegen 10.30 Uhr wird das Staatsoberhaupt bei gutem Wetter vom Mülheimer Platz aus durch die Fußgängerzone zum Beethovenhaus an der Bonngasse gehen. Dort wird ihn Direktor Malte Boecker durch das Museum führen. Nach einem Mittagessen mit Vertretern der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) trifft Steinmeier Vertreter der Allianz der Wissenschaftsorganisationen und besucht anschließend mit Sridharan den High-Tech Gründerfonds.

Gedenken an Schleyer

Am Dienstag gegen 15 Uhr wird der Bundespräsident in Köln-Braunsfeld einen Kranz an der Vincenz-Statz-Straße niederlegen. Während des sogenannten Deutschen Herbsts hatten RAF-Terroristen dort am 5. September 1977 den Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Hanns Martin Schleyer, entführt. Sein Fahrer und drei in einem Auto folgende Leibwächter wurden erschossen. Schleyer wurde Wochen später erschossen. Die Leiche wurde am 19. Oktober 1977 in Mülhausen (Frankreich) im Kofferraum eines Audi 100 C1 aufgefunden.

Zum Abschluss seines Bonn-Besuchs spricht Steinmeier am Dienstagabend in der Villa Hammerschmidt zum Auftakt der Gesprächsrunde "Von der Bonner zur Berliner Republik: Erinnerungen und Lehrstücke".