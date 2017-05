Antrittsbesuch des Bundespräsidenten

Bonn. Der neue Bundespräsident kommt zum Antrittsbesuch nach Bonn. Am 31. Mai wird Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau am Alten Rathaus am Markt empfangen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.05.2017

Am 19. März hat Frank-Walter Steinmeier die Nachfolge Gaucks als Bundespräsident angenommen. Rund zwei Monate später kommt er zum Antrittsbesuch nach Bonn: Am 31. Mai wird Steinmeier die Bundesstadt besuchen.

Die erste Station führt den neuen Bundespräsidenten nach Angaben der Stadt zum Alten Rathaus am Markt, wo er zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender um 11 Uhr von Oberbürgermeister Ashok Sridharan empfangen wird. Im Anschluss wird sich Steinmeier in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Die weitere Station am Mittag ist das World Conference Center, wo er zum Besuch des Plenarbereichs eingeladen wurde. Der frühere Plenarsaal des Deutschen Bundestages ist zentraler Bestandteil des internationalen Konferenzzentrums.

Der 61-Jährige wird nach dem WCCB am Nachmittag das Museum Koenig besuchen. Dort trat am 1. September 1948 der Parlamentarische Rat, der die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ausgearbeitet hat, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Im Museum trifft Steinmeier anschließend auf Schüler der Marie-Kahle-Gesamtschule. Mit ihnen wird er in der Villa Hammerschmidt, dem Bonner Dienstsitz des Staatsoberhauptes, eine Diskussion über das Thema "Demokratie" führen.