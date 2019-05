Besuch bei Bonner Polizeiwache

Bonn. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an diesem Freitag die Bonner Polizeiwache Innenstadt besucht. Ein Thema war zum Beispiel eine Anti-Terror-Ausrüstung, die auch bei Amokverdacht zum Einsatz kommt.

Es war nicht der erste Termin, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier absolvierte. Aber es war der erste an seinem dritten (und letzten) Tag in der Bundesstadt – was dem Besuch der Polizeiwache Innenstadt eine gewisse Bedeutung zumaß. Dementsprechend interessiert zeigten sich Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender an allem, was die Bonner Polizei an der Bornheimer Straße zu bieten hat.

Dazu gehört zum Beispiel eine Anti-Terror-Ausrüstung, die auch bei Amokverdacht zum Einsatz kommt. Dazu gehören eine Weste, ein Helm und eine Maschinenpistole – mit einem Gesamtgewicht von mehr als 20 Kilogramm. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit: Wachleiter Norbert Tannert hat bei deren Konzeption auf Landesebene mitgewirkt, genau wie beim Einsatzvorgehen in diesen Fällen.

„Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es terroristische Angriffe geben könnte“, sagte Steinmeier. Zum Glück habe es diese im Großraum Bonn noch nicht gegeben. Dennoch sei es wichtig, Dass die Ausrüstung der Polizei mit den Jahren besser geworden sei. „Ich weiß, das der Dienst der Polizei anspruchsvoller, härter und gefährlicher geworden ist“, sagte Steinmeier. Dies liege unter anderem daran, „weil der Respekt vor Polizeibeamten oft genug fehlt“. So sei sein Besuch auch eine „Aufforderung, mehr Respekt zu zeigen und die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit zu behindern“.