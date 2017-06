Ausblick auf das neue Semester

BONN. Seit Wochenbeginn läuft die Anmeldung für die neuen Kurse der Bonner Volkshochschule. Die Angebote spiegeln die internationale Atmosphäre der Stadt wider.

Von Leif Kubik, 28.06.2017

„Die Internationalität der Stadt zeigt sich doch auch in der Vielfalt der Küchen“, findet Ibrahim Uygun. Der Leiter des Fachbereichs Gesundheit und Ernährung der Bonner Volkshochschule freut sich dementsprechend, dass sich etwa 20 Prozent der 210 Angebote seines Fachbereichs rund ums Kochen drehen. Seit Wochenbeginn kann man sich für die Kurse des kommenden Semesters anmelden. Am Dienstag stellten und VHS-Direktorin Ingrid Schöll das Programm in der Lehrküche im Haus der Bildung vor.

„Wir haben mit der Lehrküche einfach ideale Voraussetzungen, um die unterschiedlichsten Kochkurse anbieten zu können“, so der Sportwissenschaftler weiter. Das Angebot in dem mit modernster energiesparender Technik ausgestatteten Raum sei dementsprechend breit: „Wir bieten zum Beispiel erstmals in Zusammenarbeit mit der deutsch-usbekischen Gesellschaft eine Einführung in die Küche der früheren Sowjetrepublik an“, erläuterte Schöll ein Detail des Themenschwerpunkts des kommenden Semesters.

Naturschutz und Nachhaltigkeit als Themen

Solche Angebote spiegelten die internationale Atmosphäre der Stadt wider. Da sich unter den vielen Nicht-Regierungs-Organisationen, die ihren Sitz in der Stadt haben, viele auch mit den Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit befassen, gehe es bei dem Kursangebot durchaus auch um die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion: „Huhn frisst Jaguar“, ist zum Beispiel der Titel einer Veranstaltungsreihe, die sich mit den Folgen des Sojaanbaus auf den tropischen Regenwald beschäftigt. Daneben bleibe aber auch Raum für eher exotisch klingende Themen, so Uygun weiter: So kämen „vegane Weihnachten“ erstmals im Programm vor.

Neben der internationalen Küche ist der Themenkomplex „Ungleichheit – Teilhabe – Gerechtigkeit“ das zweite Schwerpunktthema des neuen Programms: Die Reihe des Fachbereichs Politik, Wissenschaft und Internationales wird in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung durchgeführt und schließt an den Schwerpunkt „Digitale Kultur und Big Data“ des letztes Semesters an. Und auch der Fachbereich Fremdsprachen wächst weiter: „Der Bedarf an muttersprachlichen Englischkursen wächst“, so Schöll. Daher habe man das Angebot in den Fortgeschrittenenkursen entsprechend des Referenzrahmens der EU erweitert: „Wer dieses Niveau erreicht hat, spricht Englisch fast wie eine Muttersprache“, so die Direktorin.

Sehr gute Noten für die Fachkenntnis der Dozenten

Die Zielgruppe der Bonner VHS sei altersmäßig sehr durchmischt, so Schöll. Man erreiche Menschen aller Generationen: Ein Drittel der befragten Kursteilnehmer des letzten Semesters sei zwischen 25 und 50 Jahren alt, ein weiteres Drittel 50 oder älter und auch junge Teilnehmer unter 25 Jahren seien mit 15 Prozent gut vertreten gewesen. Die fehlenden rund 15 Prozent hätten keine Angabe zum Alter gemacht.

Besonders stolz sei sie neben der Vielfalt des Angebotes auch auf die Fachkenntnis der Dozenten, sagte Schöll: Die waren nämlich im Zuge einer Rezertifizierung Mitte des Monats von einem externen Auditor mit der Note 1,2 bewertet worden.