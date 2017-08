Festival in Bonn

Bonn. Der Start des Green Juice Festivals ist wegen des starken Regens verschoben worden. Der Einlass beginnt frühestens um 17.30 Uhr.

Von Nicolas Ottersbach, 18.08.2017

Der anhaltende Regen macht dem Green Juice Festival zu schaffen: Der Einlass ist heute auf 17.30 Uhr verschoben, die Auftritte der ersten beiden Bands sind bereits abgesagt worden. Eigentlich sollte der Einlass um 14.30 Uhr beginnen, die erste Band um 15.30 Uhr auf der Bühne stehen.

Vor Ort hat sich das Gelände in eine riesige Pfütze verwandelt. „Wir haben Wasser abpumpen müssen, weil sich richtige Wasserlache gebildet hatten“, sagt Mitveranstalter Julian Reininger.

Ob das Festival heute überhaupt noch öffnet, wird derzeit mit den Veranstaltern und der Stadt Bonn geklärt. „Das Problem ist, dass die Wiese so matschig ist, dass keinerlei Fahrzeuge auf das Gelände können“, so Reininger. Dadurch können weder die Bands ihr Equipment zur Bühne, noch die Händler ihre Waren zu Imbiss- und Getränkebuden bringen.

Auch Sicherheitsaspekte spielen eine Rolle: Rettungswagen könnten auf den Zufahrten im Schlamm stecken bleiben und Besucher bei Fluchtsituationen im Schlamm ausrutschen. Selbst Streumaterial und Bodenplatten hätten laut Reininger nicht helfen können. Zudem ist der Parkplatz vorerst geschlossen, es gibt Ausweichflächen rund um die IGS Beuel.

Wer auf die Musik nicht verzichten will, kann ab 16.30 Uhr ins Bla, Bornheimer Str. 20-22, kommen. Dorthin hat die Band Lygo ihren Auftritt verlegt. Der Eintritt ist frei. Den Festivaltag am Samstag sieht Reininger allerdings nicht in Gefahr: „Es sind beste Wetterbedingungen angesagt.“

Weitere Informationen folgen.