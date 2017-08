Unseriöse Haustürgeschäfte

Bonn. In Bonn geben sich derzeit Betrüger als SWB-Mitarbeiter aus. Die Stadtwerke warnen daher vor unseriösen Haustürgeschäften und geben Tipps, wie Kunden solche Maschen erkennen können.

Von Alexander Hertel, 14.08.2017

Die Stadtwerke Bonn warnen aktuell vor unseriösen Haustürgeschäften. Wie die Stadtwerke mitteilten, gebe es verstärkt Hinweise von Kunden, dass sie von Drückerkolonnen bedrängt worden sind. Auch gebe es verstärkt Anfragen, wie sich Kunden in solchen Fällen verhalten sollen.

"Allein heute im Laufe des Vormittags haben wir Hinweise erhalten, dass sich zwei Drücker durch Endenich arbeiten", teilte SWB-Sprecherin Veronika John am Dienstagmittag auf GA-Anfrage mit. Die ungebetenen Gäste würden sich demnach als SWB-Mitarbeiter ausgeben und den Kunden Verträge aufdrängen. Den Erfahrungen der Kunden zufolge würde das Verhalten der falschen Mitarbeiter immer aggressiver. Auch ältere Menschen würden hart und unlauter angegangen werden, so die Sprecherin weiter.

Die Masche funktioniert so: Mit falschen Tatsachen versuchen sie, den Verbrauchern neue Verträge zu Strom- und Erdgaslieferungen zu verkaufen. Dabei geben sie fälschlicherweise an, im Auftrag der Stadtwerke oder in einer Kooperation zu handeln. Die falschen Vertreter setzen auf Schnelligkeit: Noch an der Tür soll der Verbraucher einen neuen Vertrag unterschreiben.

Einen lokalen Schwerpunkt in der Stadt gibt es nach Auskunft der SWB für das Vorgehen nicht. Neben den aktuellen Hinweisen aus Endenich komme es demnach im gesamten Stadtgebiet zu solchen Fällen.

Die SWB warnen vor solchen Maschen und teilen mit, dass ihre Außendienst-Mitarbeiter immer einen Dienstausweis bei sich tragen. Zudem würden Kunden auch nicht zu einem sofortigen Vertragsabschluss gedrängt, noch würden Kundendaten telefonisch abgefragt oder an Dritte weitergeben werden.

Tipps für Kunden

Verbraucher sollten daher Angebote immer genau prüfen und niemals einen Vertrag direkt unterschreiben. Rüde Methoden von Drückerkolonnen sollten im Zweifelsfall auch der Polizei gemeldet werden, so die SWB.

Nach Angaben des Unternehmens sollten Kunden besonders dann aufpassen, wenn sich die Person an der Tür als SWB-Mitarbeiter ausgibt, allerdings keinen Ausweis vorzeigen kann. Weitere Alarmsignale sind, wenn das Angebot nur sofort abgeschlossen werden kann, es auffällig günstig ist und es nur schwer zu verstehen ist.

Besondere Vorsicht ist auch dann geboten, wenn der Türwerber aggressiv auftritt und unbedingt Zutritt zum Haus oder der Wohnung haben möchte, er keine Unterlagen aushändigen will und er Nachfragen nicht ausreichend beantworten kann. Auch wenn es sich um ein Angebot handelt, bei dem der Kunde nur im Voraus oder mit einer Kaution zahlen kann, sollten die Alarmglocken klingeln.

SWB geben Infos

Bestehen Zweifel nach einem Hausbesuch, können sich Kunden jederzeit an die SWB Energie und Wasser unter der Telefonnummer (0228) 7112424 wenden. Informationen dazu gibt es auch im Service-Center in Welschnonnenstraße 4. Dies hat von Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Auf der Homepage der Stadtwerke gibt es außerdem eine Übersicht über die Kundenberater der SWB.

Bei Fragen können sich Kunden zudem auch an die Verbraucherzentrale wenden, rät die SWB. Falls doch ungewollte Verträge unterzeichnet wurden, könnten Kunden von ihrem zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch machen.