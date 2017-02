Betrugsmasche in Bonn

Bonn. Im Lievelingsweg in der Bonner Nordstadt haben sich Trickbetrüger als Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn (SWB) ausgegeben, um sich Zugang zu einem haus zu verschaffen.

Von Sebastian Meltz, 22.02.2017

Wie die Stadtwerke Bonn in einer Pressemitteilung bekannt gaben, sind in Bonn wieder Trickbetrüger unterwegs. Es wird zu Vorsicht an der eigenen Haustür geraten. In einem Fall haben sich Betrüger laut SWB im Lievelingsweg unter falschem Vorwand Zugang zu einem Haus verschaffen wollen, um dort angeblich im Namen der Stadtwerke Bonn im Heizungskeller die Zähler abzulesen.

Deshalb bitte darauf achten: Mitarbeiter der SWB tragen in jedem Fall Dienstkleidung und legitimieren sich mit einem Dienstausweis. Im Zweifel oder bei Rückfragen geben die SWB unter der Telefonnummer 0228/711-2424 Auskunft.