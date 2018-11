Gerichtsurteil zu Stickoxiden

Bonn. Die Bonner Stadtwerke sind nach eigenen Angaben nicht von einem Fahrverbot auf Bonner Straßen betroffen. Ein Gericht hatte diese am Donnerstag für bestimmte Fahrzeuge angeordnet. Allerdings müssen die Bonner nachrüsten.

Von den vor Gericht angeordneten Fahrverboten in Bonn sind die Stadtwerke Bonn laut SWB-Sprecher Werner Schui nicht betroffen. Seit 2013 beschaffen die SWB ausschließlich Dieselbusse mit der sauberen Euro VI-Norm. Ältere Fahrzeuge im Fuhrpark werden mit sogenannten SCR-Anlagen nachgerüstet, so dass sie den Werten von Euro VI-Fahrzeugen entsprechen.

Die Ausschreibung läuft, die Umrüstungsarbeiten sollen Anfang 2019 beginnen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf zwei Millionen Euro, wobei die SWB auch Zuschüsse erwarten. Zudem halten die SWB an dem Plan fest, die Busflotte bis 2030 auf emissionsfreie Elektrobusse umzustellen. Schui verweist auf das neue Fahrradmietsystem Nextbike und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für private Elektrofahrzeuge für den Umstieg von Verbrennungsmotoren zum E-Autos.

„296 unserer Fahrzeuge sind mit dem Euro VI-Dieselmotor ausgestattet, also nicht vom Fahrverbot betroffen“, so Claus Lenz, Geschäftsführer der Taxigenossenschaft Bonn mit einer Flotte von 313 Fahrzeugen. Für die übrigen werde es sicherlich eine Übergangszeit geben, da Taxen eine Beförderungspflicht hätten. „Die durchschnittlich Laufzeit eines Taxis ist im Schnitt ohnehin höchstens vier Jahre“, erklärt Lenz. Er geht davon aus, dass die betroffenen Autofahrer nach in Kraft treten des Fahrverbots Ausweichrouten wählen. „Deshalb muss man abwarten, ob dieses Fahrverbot, von dem ich nichts halte, überhaupt etwas bringt.“

Das Kölner Verwaltungsgericht hatte am Donnerstag Fahrverbote für Bonn und Köln angeordnet, die ab April 2019 in Kraft treten sollen. In Köln betrifft das Verbot die gesamte grüne Umweltzone, in Bonn die zwei besonders belasteten Straßen Belderberg und Reuterstraße. Die Landesregierung NRW hat bereits angekündigt, Berufung gegen das Fahrverbotsurteil einzulegen.