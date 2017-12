Bonn. Die Stadtwerke Bonn haben die Fahrpläne für Bus und Bahn an den Weihnachtsfeiertagen und für Silvester und Neujahr veröffentlicht. Meist gilt der reguläre Sonntagsfahrplan mit Änderungen in den Abendstunden.

Von Peter Gassner, 22.12.2017

An Heiligabend, 24. Dezember, fahren die Busse und Bahnen nach regulärem Sonntagsfahrplan bis circa 19.30 Uhr. Die Linie 18 fährt ab 15 Uhr stündlich um 8 nach in Richtung Köln, die Linie 68 zur Minute 38 in Richtung Bornheim. Linie 16 fährt ab circa 15 Uhr stündlich und sechs Minuten früher als gewöhnlich in Richtung Bad Godesberg. Ab 19.30 Uhr verkehren alle Nachtbusse und die Stadtbahnlinie 66. Die Nachtbusse N1 bis N10 fahren stündlich ab Bonn Hauptbahnhof bis 4.35 Uhr.

Am 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar gilt der reguläre Sonntagsfahrplan mit Nachtbusverkehr bis 4.35 Uhr. Die Stadtbahnlinie 16 fährt an Silvester einen Zusatzfahrplan zwischen Köln und Bonn. In der Silvesternacht kann es aus Sicherheitsgründen zu Sperrungen der Kennedybrücke kommen.

Fahrplaninfos auch unter www.swb-busundbahn.de.