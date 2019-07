Spitzenpersonalie

Bonn.

Kaum hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag dem Städtischen Gebäudemanagement (SGB) zehn zusätzliche Planstellen genehmigt, beendeten die Kommunalpolitiker in ihrer Ergänzungssitzung am Montag auch die langjährige Vakanz an der Spitze des städtischen Eigenbetriebs. Wie vorgesehen bestellte das Gremium in seinem nichtöffentlichen Teil Lutz Leide als Betriebsleiter. Der 55-Jährige erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag und wird voraussichtlich im Januar anfangen – möglicherweise auch etwas früher. Stellvertreterin bleibt Marion Duisberg, die das SGB jahrelang kommissarisch geführt hatte.

Mit der Bestellung Leides endet eine Zwischenphase, die 2012 mit der Pensionierung von Bruno Lossau begann. In zahlreichen Anläufen suchte die Stadt nach einem geeigneten Nachfolger, verbesserte in dieser Zeit ihr Angebot deutlich und erlitt dennoch Rückschläge, weil aussichtsreiche Kandidaten wieder absprangen. Was die Stadt vom neuen SGB-Chef erwartet, hat sie bereits vor geraumer Zeit in einer Vorlage für den SGB-Betriebsausschuss deutlich gemacht: Es seien „tiefgreifende Änderungen der Aufbaustrukturen und Ablaufprozesse notwendig“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Vorlage für den SGB-Betriebsausschuss. Dafür sei „ein kaufmännisch bzw. verwaltungsbetriebswirtschaftlich geprägter Sachverstand“ nötig. Den hofft man in der Person von Lutz Leide nun gefunden zu haben. Mit einer Mischung aus Respekt und Zuversicht ließ sich der neue SGB-Chef am Dienstag in einer städtischen Pressemitteilung zitieren:

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bedanke mich für den Vertrauensvorschuss“, erklärt darin Lutz Leide. „Große und zum Teil auch schwierige Aufgaben liegen vor uns, für deren Erledigung ich sehr gerne meinen Beitrag leiste. Es ist mir aber auch wichtig, dass allen bewusst wird, dass wir diese auch nur gemeinsam bewältigen können. Ich freue mich deshalb schon heute auf die Gespräche mit den Beschäftigten des SGB, seinen Partnern und der Politik.“

So weit der gebürtige Erkelenzer, dessen Werdegang sich liest wie eine kontinuierliche Weiterentwicklung: Der Sohn eines Bauingenieurs absolvierte zunächst eine Lehre im Maurerhandwerk, wechselte nach dem Gesellenabschluss für vier Jahre zur Bundeswehr und holte parallel die Fachhochschulreife nach. Ihr ließ er ein Bauingenieurwesen-Studium folgen, stieg als Angestellter in die Baubranche ein und fand seine erste leitende Tätigkeit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), wo er für das gesamte Immobilien- und Gebäudemanagement, daneben für Standortplanung und Revitalisierungen sowie den An- und Verkauf von Grundstücken verantwortlich war. Seit 2011 ist Lutz Leide, der in der Bonner Innenstadt wohnt, bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben tätig und verantwortet dort als Leiter Bauen den größten Geschäftsbereich mit 3500 von insgesamt 6000 Mitarbeitern.

Seine neue Mannschaft in Bonn ist mit rund 370 Planstellen deutlich kleiner, wobei auch hier die Tendenz steigt. Gerade dem Mangel an qualifizierten Fachkräften ist die Verwaltung seit Beginn des Jahres mit einer Reihe Neueinstellungen begegnet. So wurden seit Januar sieben Ingenieure, drei Techniker und zwei Meister verschiedener Fachgebiete eingestellt Weitere 17 Ausschreibungsverfahren laufen beim SGB derzeit.

„Bis Ende des Jahres können höchstwahrscheinlich alle besetzt werden“, sagt Isabel Klotz vom Presseamt. Das SGB ist neben Neubauprojekten auch für Betrieb, Instandhaltung und Sanierung von rund 1500 städtischen Immobilien verantwortlich. 2017 lag der Umsatz bei mehr als 83 Millionen Euro. Den Investitionsstau an städtischen Gebäuden beziffert das SGB selbst auf rund 500 Millionen Euro. Neue Großbaustellen neben der Beethovenhalle warten bereits im Stadthaus, der Oper und der Godesberger Stadthalle.