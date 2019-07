Bonn ruft Klimanotstand aus

Fridays for Future, Parents for Future und Klimawache Bonn vereint: Auf Initiative der Bewegungen hat die Stadt nun gehandelt.

Bonn. Der Stadtrat hat eine neue Variante für die Kaiserstraße beschlossen. Sie soll als Einbahnstraße nun doch stadteinwärts führen, allerdings ab der Nassestraße gesperrt sein. Außerdem hat Bonn den Klimanotstand ausgerufen.

Bochum hat es bereits beschlossen, Düsseldorf, Münster und andere Städte: Jetzt wird auch die Stadt Bonn auf Beschluss des Rates am Donnerstagabend den Klimanotstand für Bonn ausrufen. Damit folgte die Politik vor den mit überwiegend jungen Demonstranten vollbesetzten Zuschauerrängen nahezu einmütig einem Antrag der Initiativen Fridays for Future, Klimawache Bonn und Parents for Future verbunden mit der Forderung, alle Entscheidungen für die Stadt Bonn künftig unter die Priorität des Klimaschutzes zu setzen. Kein Einvernehmen erzielte der Rat dagegen bei der Kaiserstraße: Hier setzte sich nach kontroverser Debatte ein noch während der Sitzung eingebrachter Änderungsantrag der Jamaika-Koalition durch.

CDU, Grüne und FDP beschlossen den erst in der vergangenen Woche von Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) ins Gespräch gebrachten Vorschlag – allerdings wiederum in einer neuen Variante. Zuvor hatten Händler und Wirtschaftsverbände öffentlich erklärt, dass sie ein Fahrverbot auf der Kaiserstraße in Richtung Innenstadt strikt ablehnten, und einen Brandbrief an den OB geschrieben. Darin betonten sie, dass die Kaiserstraße als Bypass für die Adenauerallee und Reuterstraße dringend gebraucht würde.

Ihr Vorstoß fand offensichtlich Gehör: Nach der jetzt beschlossenen Variante sollen Autos zwar weiterhin über die Kaiserstraße in Richtung Innenstadt fahren können, aber an der Nassestraße müssten sie nach rechts abbiegen. Über Lennéstraße und Fritz-Tillmann-Straße wäre so die Anfahrt über den ebenfalls vom Rat beschlossenen erweiterten Cityring zum Hauptbahnhof trotzdem möglich. Die direkte Durchfahrt über die Kaiserstraße zum Hauptbahnhof soll, anders als der OB angeregt hatte, nicht möglich sein. Zunächst soll die Verwaltung diese Regelungen als Test einführen. 51 Parkplätze fielen damit auf der Kaiserstraße weg, eine Umweltspur würde stadtauswärts nur für Busse und Radfahrer ausgewiesen. Radler in die Innenstadt fahren auf dem bestehenden Radweg.

Diese Lösung stieß auf erhebliche Widerstände in den Reihen der Opposition. Vor dem Vorstoß des OBs hatte sich der Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit recht breiter Mehrheit für eine andere Lösung ausgesprochen. Diese sah eine Einbahnstraße für Autos stadtauswärts in Richtung Süden vor und eine Umweltspur in die umgekehrte Richtung gen Innenstadt. SPD und Linke vertraten die Auffassung, dass der Kompromiss der Koalition nicht ausreichend sei. Dem Radverkehr müsse mehr Raum gegeben werden. „Mir leuchtet absolut nicht ein, warum es sinnvoll sein sollte, den Autoverkehr in die Nassestraße zu führen“, sagte Holger Schmidt (Linke). Dort wären viele Studenten auf Rädern und zu Fuß unterwegs. Gabi Mayer bezeichnete den Beschluss als „faulen Kompromiss“.

Der Bürger Bund Bonn konnte sich nicht mit seinem Antrag durchsetzen, zunächst eine Bürgerversammlung zu organisieren, um auch die Meinung der Anwohner zu hören. Wie berichtet, hatten sich einige von ihnen dafür ausgesprochen, die Kaiserstraße als Fahrradstraße einzurichten, aber die Parkplätze bestehen zu lassen. Eine solche Variante hatte die Verwaltung der Politik ebenfalls unterbreitet.