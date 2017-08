Unterricht wie damals

Bonn. Georg Divossen präsentiert in seiner neuen Filmdokumentation die Zeiten von Schiefertafel und Griffelkästchen. Auch eine Ausstellung im Stadtmuseum behandelt dieses Thema.

Der lederne Schulranzen, das hübsch verzierte Griffelkästchen oder der Schulstreich am unbeliebten Lehrer – wer an seine Schulzeit denkt, dem fallen schnell Anekdoten aus dem Alltag im Klassenzimmer ein. Filmemacher Georg Divossen hat für seine neueste Dokumentation die Erinnerungen der Bonner an ihre Schulzeit gesammelt. Mehr als 50 Männer und Frauen kommen in seinem Film „Fräulein, wie geht das?“ zu Wort. Die älteste Zeitzeugin hat ihre Einschulung noch vor dem Zweiten Weltkrieg erlebt, die jüngste ihr Abitur in den 70er Jahren gemacht. „Die Idee ist mehr als zehn Jahre alt“, sagt Divossen. Ausschlaggebend sei dann aber ein Gespräch mit Ingrid Bodsch, Direktorin des Stadtmuseums, im vergangenen Herbst gewesen.

„Sobald man das Thema Schule anspricht, kommen bei den meisten sofort die Erinnerungen“, sagt Divossen. „Positiver wie negativer Natur“, weiß Hans-Werner Greuel, der den Filmemacher mit seiner Sammlung historischer Ansichtskarten und Hintergrundrecherchen unterstützt hat. In den 66 Filmminuten erzählen Zeitzeugen von Prügelstrafen, aber auch von Streichen à la Feuerzangenbowle und witzigen Anekdoten.

Foto: Georg Divossen Szene aus dem Film: Fräulein Sabine Lange in der Museumsklasse.

„Vor mir saß ein Mädchen mit langen blonden Haaren. Dann habe ich den Zopf ins Tintenfass getunkt“, erzählt ein Bonner im Film und lacht. Ein anderer berichtet von einem Streich mit Stinkbomben, die man dem Lehrer unter den Stuhl gelegt habe. Als diese platzten, sei er wortlos aufgestanden, habe alle Fenster verschlossen und die Tür von außen verriegelt. Während die Schüler zu den Fenstern eilten, habe der Lehrer draußen gestanden und verboten, auch nur ein Fenster zu öffnen.

Ergänzt werden die Schilderungen von Spielszenen, die Divossen mit einer echten Schulklasse und Museumslehrerin Sabine Lange im Schulmuseum in Kessenich gedreht hat. Zusätzlich beinhaltet der Film historische Ansichten der Bonner Schulen. „Das war eine Sisyphosarbeit. Wir haben sämtliche Schulen, die in Bonn existieren, fotografiert oder Fotos von ihnen gesucht“, erzählt der Filmemacher.

Foto: Werner Greuel Historische Ansichtskarte von der Nordschule.

Die Dokumentation ist eingebettet in die Ausstellung „Also lautet ein Beschluß, daß der Mensch was lernen muß“ des Stadtmuseums zur Schulgeschichte in Bonn, an deren Vorbereitung Divossen und Greuel mitwirkten. Im Zuge der Ausstellung bietet Divossen mehrere Vorführungstermine und Führungen zur Schulgeschichte an. Premiere feiert der Film, der auch im Handel erhältlich ist, am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr im Pfarrsaal Poppelsdorf. Erwartet werden bis zu 300 Zuschauer.

Und was ist dem Filmemacher von seiner Schulzeit in Erinnerung geblieben? „Die Weihnachtszeit in der Schule war immer schön, wenn gebastelt wurde“, verrät er. „Wir hatten einen Sportlehrer an der Schule. Immer wenn der Unterricht gab, kam der Notarzt.“

Bonner Schulgeschichte(n):Begleitend zur Ausstellung veröffentlicht der General-Anzeiger ab Anfang September in lockerer Folge Histörchen und Dönekes aus dem Bonner Schulleben der vergangenen Jahrzehnte. Anhand persönlicher Erinnerungen oder prägnanter Gegenstände schildern Ur-Bonner ihre ganz persönlichen Schulgeschichten.