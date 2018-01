Interview mit Ingrid Bodsch

Museumsleiterin Ingrid Bodsch kam nach vier Studiensemestern in ihrer österreichischen Heimatstadt Graz zur Fortsetzung ihres Magisterstudiums in Geschichte, Kunstgeschichte, Germanistik und Volkskunde nach Bonn – und blieb. Nach Arbeitsaufenthalten am Kölner Museum Schnütgen, am Getty Museum in Los Angeles und am Metropolitan Museum of Art in New York promovierte sie 1988 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn und übernahm anschließend die Leitung des neuen Bonner Stadtmuseums. In den letzten Jahren hat Ingrid Bodsch sich in verschiedenen Funktionen besonders für die Wahrung des Andenkens des Komponisten Robert Schumann eingesetzt.