Bonn. Seit 75 Jahren gibt es in Bonn die Stadtbibliothek. Dieses Jubiläum feierte die Einrichtung am Mittwoch mit einem Programm für große und kleine Besucher.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.07.2018

Über den ganzen Tag verteilt gab es zahlreiche Veranstaltungen. Während es am Vormittag eine Kinderlesung gab, konnten sich am Nachmittag Besucher durch drei sogenannte Escape Rooms raten. Bei der „Flucht durch Libropolis“ hatten die Auszubildenden der Stadtbibliothek verschiedene Rätsel für die Teilnehmer vorbereitet. Am Abend führten die beiden „Springmäuse“ Andreas Etienne und Christoph Scheeben kabarettistisch durch die Geschichte der Bücherei. Zum Abschluss las Kai Meyer aus seinem Buch „Die Spur der Bücher“.