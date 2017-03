Altes VHS-Gebäude in Bonn

Bonn. Die SPD hat im Schulausschuss die Pläne für das ehemalige Gebäude der Volkshochschule infrage gestellt. Das Jugendamt sieht einen wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 06.03.2017

Ihr Erstaunen über die Pläne der Stadt für das ehemalige Gebäude der Volkshochschule (VHS) in der Wilhelmstraße äußerte im Schulausschuss die SPD-Fraktion. „Warum soll das Gebäude plötzlich für einen Kindergarten umgebaut und saniert werden?“, fragte Gieslint Grenz bei Jugendamtsleiter Udo Stein nach.

Natürlich erkenne man den Bedarf an Kindestagesstätten-Plätzen in der Innenstadt an, so Grenz, und wolle ihrer Verwirklichung nicht im Wege stehen. Aber das Gebäude sei doch im Vorfeld als mögliches Domizil für die internationalen Vorbereitungsklassen geplant gewesen, die noch in der Pestalozzischule untergebracht seien, aber wohl dem Stadtarchiv weichen müssten. Außerdem suche die Stadt doch Büroraum für ihre Angestellten, erinnerte Grenz.

Der bisherige Informationsstand bei Nutzungsanfragen der Wilhelmstraße als Schulgebäude sei aber immer gewesen: „Das Gebäude ist nicht sanierungsfähig und unwirtschaftlich“, erläuterte Grenz. Wie solle jetzt eine kostenmäßig vertretbare Realisierung eines Kindergartens vorstellbar sein?

Jugendamtsleiter Stein machte sich in seiner Antwort für die Kindergartenlösung stark. „Wir haben aktuell große Not, in der Innenstadt Plätze für Kindertagesstätten zu schaffen“, betonte er. In Bonn stehe die Versorgungsquote mit Betreuung für unter Dreijährige bei 32 Prozent und die für über Dreijährige bei 78 Prozent. „Es besteht also ein wachsender Bedarf nach Plätzen“, so Stein.

Das ehemalige VHS-Gebäude sei von der Struktur her gut geeignet für eine Tagesstätte und verfüge auch über ein Außengelände zum Draußenspielen. „Die Frage nach den Sanierungskosten kann ich aktuell noch nicht beantworten“, sagte Stein auf Nachfrage der SPD. In Sachen Umbau einer ehemaligen Schule in einen Kindergarten habe die Stadt im Übrigen gute Erfahrungen gemacht, meinte der Jugendamtsleiter.