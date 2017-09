Streit um Bonner Hallenbad

Das Frankenbad von oben: Deutlich sind die Schäden am Dach zu sehen, die die Stadt nach und nach reparieren will.

Blick in die denkmalgeschätzte Schwimmhalle: Eine Bürgerinitiative befürchtet einen fortschreitenden Verfall.

Bonn. Die Tage des Frankenbads in Bonn sind gezählt. Jetzt gibt es allerdings Streit darüber, was die Stadt mit dem undichten Dach machen will. Bürger und Politiker befürchten den Verfall der denkmalgeschützten Schwimmhalle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.09.2017

Für die Initiative „Frankenbad bleibt Schwimmbad“ ist der Zustand ein Unding. Deshalb hat sie sich im jüngsten Bürgerausschuss für eine unverzügliche Sanierung des Baus an der Adolfstraße stark gemacht. „Die Stadt hat eine Verpflichtung zur Werterhaltung“, sagte Sprecherin Anja Niemeier in der Sitzung. Laut Niemeyer werden derzeit nur kleinere Reparaturen erledigt, was ihr zu wenig ist.

In der städtischen Stellungnahme heißt es dazu: „Da die Folgenutzung jedoch offen ist, ist die Fortschreibung der Planung zum jetzigen Zeitpunkt wenig zielführend.“ Das Städtische Gebäudemanagement stelle „im Rahmen der Bauunterhaltung sicher, dass jede Undichtigkeit der Dachfläche zeitnah repariert wird“.