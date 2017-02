Bonn. Vor fünf Jahren nahm die Service-Stelle Engagement Global ihre Arbeit auf. Grund genug diesen kleinen Geburtstag zu feiern - und dies zum Anlass zu nehmen, mit der Stadt eine Jahrespartnerschaft zu beschließen.

Von Martin Wein, 10.02.2017

Mit einer Festveranstaltung hat die Bonner Service-Agentur Engagement Global für entwicklungspolitische Zusammenarbeit am Donnerstag in der Bundeskunsthalle ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert. Die Veranstaltung war zugleich Auftakt der Jahrespartnerschaft mit der Stadt Bonn.

Am 2. Januar 2012 hatte Engagement Global im Bonner Tulpenfeld seine Arbeit als zentrale Servicestelle und Geldgeber für entwicklungspolitische Initiativen aufgenommen. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich seither von knapp 200 auf 380 an sieben Standorten im Bundesgebiet erhöht. In diesem Jahr steht der Organisation ein Förderbudget von 244 Millionen Euro zur Verfügung – die dreifache Summe des Gründungsjahres.

Als großen Erfolg würdigte dann auch der zuständige Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Friedrich Kitschelt, vor 450 geladenen Gästen und Mitarbeitern die Entwicklung der Organisation selbst. Kitschelt machte keinen Hehl aus den Bedenken und Befürchtungen, denen Engagement Global als zentralisierte Förderinstanz für alle deutschen Initiativen in der Entwicklungshilfe anfänglich begegnen musste. Inzwischen sei alle Skepsis einem „soliden Vertrauen“ gewichen. „Den Geburtstagskuchen haben Sie sich weiß Gott verdient“, lobte Kitschelt die vielen anwesenden Mitarbeiter.

Klimapartnerschaften mit Cape Coast und La Paz

Die Stadt Bonn nimmt das kleine Jubiläum zum Anlass, die Arbeit von Engagement Global 2017 besonders zu würdigen. Seit dem Jahr 2000 geht Bonn jährlich eine besondere Verbindung mit internationalen oder international tätigen Organisationen ein, die hier ihren Hauptsitz haben. Im vergangenen Jahr war dies German Watch.

Dabei soll die Arbeit des Partners präsentiert und Bonn als Standort internationaler Zusammenarbeit gefördert werden. Zwar seien fünf Jahre im Vergleich mit anderen Organisationen ein „geradezu frühkindliches Alter“. Umso beeindruckender sei es, welchen Namen sich Engagement Global bereits gemacht habe, freute sich Oberbürgermeister Ashok Sridharan auf den neuen Jahrespartner.

„Spätestens mit der Verabschiedung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ist uns allen klar geworden: Wir können die globalen Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen“, sagte Sridharan. Der Oberbürgermeister erinnerte in diesem Zusammenhang auch an Bonns Klimapartnerschaften mit Cape Coast in Ghana und La Paz in Bolivien, die von Engagement Global begleitet und unterstützt werden.

Auch bei der Realisierung der nachhaltigen Entwicklungsziele setzt die Stadt bereits auf das Knowhow der Organisation. Bei so viel Lob revanchierte sich Jens Kreuter, der Geschäftsführer von Engagement Global, postwendend: „Wir fühlen uns in Bonn sehr wohl“, betonte er und bekam dafür lauten Beifall. Das Improvisationstheater der Springmaus sorgte schließlich für den vergnüglichen Ausklang des Nachmittags.

Engagement Global

Engagement Global wurde 2012 als gGmbH gegründet. Das gemeinnützige Unternehmen mit Sitz in Bonn entstand aus dem Deutschen Entwicklungsdienst (DED) und Teilen der Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH. Im Auftrag und mit Geldern des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist Engagement Global zentraler Ansprech- und Servicepartner für alle entwicklungspolitischen Initiativen. Weitere Informationen gibt es unter www.engagement-global.de