Radarkontrollen in Bonn

In Bonn gibt es derzeit sechs stationäre Blitzanlagen. Auf der Reichsstraße in Ückesdorf in beide Fahrtrichtungen, an der Mainzer Straße an der Eisenbahnbrücke zwischen Rüngsdorf und Pennenfeld sowie im Bad Godesberger Tunnel, wobei dort derzeit eine Röhre gesperrt ist und deshalb nur zwei der insgesamt vier Blitzer in Betrieb sind.

Im Sommer sollen zwei neue Anlagen auf dem Konrad-Adenauer-Damm auf dem Hardtberg und der Ludwig-Erhard-Allee in der Rheinaue aufgestellt werden. Aktuell gibt es zwei semistationäre Blitzanhänger, von denen einer seit mehr als zwei Jahren an der B 9 vor der Bundeskunsthalle steht. Seit Jahresbeginn steht dasselbe Modell auf der Remagener Straße (B 9) in Mehlem.

Zudem setzt die Stadt bis zu vier angemietete mobile Messwagen gleichzeitig ein. Sie werden mit je einem Mitarbeiter der Eigentümerfirma der Fahrzeuge und Messanlagen sowie einem sogenannten städtischen Messteamleiter besetzt.