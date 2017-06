Wohnungspolizei in Bonn

Bonn. Seit Anfang des Jahres sind fünf Mitarbeiter aus verschiedenen Ämtern der Stadt Bonn als Task-Force im Einsatz, um zweckentfremdetem Wohnraum auf die Spur zu kommen. Nun verschärft die Stadt den Kampf gegen illegale Vermietungspraktiken.

Kellerräume und Büros, die als Wohnungen umgewandelt und vermietet worden waren. Mietwohnungen, in denen Feriengäste untergebracht wurden, und Häuser, die sogenannte Medizintouristen nutzten: Seit Anfang des Jahres sind fünf Mitarbeiter aus verschiedenen Ämtern der Stadt Bonn als Task-Force, quasi als Wohnungspolizei, im Einsatz, um zweckentfremdeten Wohnraum auf die Spur zu kommen. In nicht wenigen Fällen wurden sie fündig.

Nun liegt ein erster Erfahrungsbericht vor und wird derzeit in den städtischen Ratsgremien und in den Bezirksvertretungen beraten. Das Fazit: Die Task-Force zur Überwachung der 2013 beschlossenen Zweckentfremdungssatzung soll zur Dauereinrichtung und dafür sieben zusätzliche Stellen eingerichtet werden.

Laut Bericht haben die beiden bisher im Außendienst beschäftigten Mitarbeiter der Task-Force über einen Zeitraum von drei Monaten mehr als 350 Wohneinheiten in 98 Objekten kontrolliert. Aufgrund der Hausbesuche und weiteren Ermittlungen – die drei Mitarbeiter im Innendienst sichteten unter anderem Bauakten und recherchierten im Internet, etwa nach Portalen für Monteurzimmer oder Ferienwohnungen wie „airbnb“ – wurden in dem Drei-Monats-Zeitraum 75 Anhörungen an Vermieter vermeintlich zweckentfremdeter Wohnungen versandt.

In den meisten Fällen lasse sich allerdings nur ein aktueller Sachverhalt nachweisen. Ob eine Verfehlung in der Vergangenheit vorlag oder sie in Zukunft weiter fortbestehe, sei nicht darstellbar. Zudem seien bei Recherchen vor Ort 25 Gebäude mit 200 Wohneinheiten ermittelt worden, in denen nicht nur der Tatbestand der Zweckentfremdung, sondern auch Verstöße gegen das Bauordnungsrecht festgestellt wurden.

Geahndet wurden die Verstöße bisher nicht. Ein Punkt, den die Politik kritisch bewertet. Stadtsprecherin Monika Hörig erklärt auf GA-Nachfrage: „Die durch die Außendienstkontrollen festgestellten Verstöße gegen die Zweckentfremdungssatzung sowie die bauordnungsrechtlichen Verstöße müssen zunächst anhand der Bauakte überprüft werden, bevor eventuelle Abgaben an die Bußgeldstelle erfolgen können, wo dann gegebenenfalls entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet werden könnten“. Bislang sei es noch nicht zu solchen Verfahren gekommen.

Das sagen die Politiker Georg Fenninger (CDU): „Der Verwaltungsbericht zu den Erfahrungen der Task Force zeigt, dass es hier offensichtlich in größerem Umfang einen Missbrauch gibt und damit ein Handlungszwang gegeben ist. Man muss sich auf der anderen Seite aber auch immer bei unserer Haushaltslage fragen, ob zur Verfolgung sozial- und ordnungspolitischer Ziele hier neue jährliche Personalaufwendungen von einer halben Million Euro getätigt werden sollen, ohne dass ein finanzieller Nutzen für die Kommune entsteht.“

Peter Kox (SPD): „Dass bei der Vielzahl der überprüften Wohnungen bislang keine Bußgelder ausgesprochen wurden, ist schlicht enttäuschend. Wir erwarten daher, dass mit der Überführung der Task Force in den Regelbetrieb der Verwaltung auch Instrumente entwickelt werden, mit denen die Zweckentfremdungssatzung nicht nur ein Papiertiger bleibt. Entscheidend wird zudem sein, dass auch reguläre Wohnmöglichkeiten für Medizintouristen sowie andere Kurzzeitmieter geschaffen werden.“

Annette Standop (Grüne): „Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung das Thema Zweckentfremdung durch Kurzzeitvermietung ernst nimmt und personell stärkt. Die ursprüngliche Absicht hinter der Zweckentfremdungssatzung war allerdings, den absichtlichen Wohnungsleerstand gerade auch durch größerer Anbieter zu verringern. Hier sehen wir noch Handlungsbedarf. Wir hoffen, dass künftig durch die langfristige Aufstockung des Personals mehr getan werden kann, um leerstehenden Wohnraum wieder auf den Markt zu bringen und so einen wirksamen Beitrag gegen die Wohnungsnot zu leisten.“

Achim Schröder (FDP): „Tatsache ist, dass in Bad Godesberg die weitreichende Zweckentfremdung von Wohnraum auch ein halbes Jahr nach Einrichtung der Task-Force noch ein großes Problem ist. Es ist enttäuschend, dass bislang augenscheinlich überhaupt noch keine ordnungsbehördlichen Verfahren eingeleitet wurden, weder wegen Zweckentfremdung noch wegen der festgestellten Verstöße gegen das Bauordnungsrecht. Es ist jetzt notwendig, durch entsprechende Maßnahmen mit aller Entschlossenheit Zeichen zu setzen. Dabei darf die Furcht vor juristischem Widerstand nicht dazu führen, dass von vorn herein nichts gegen die betroffenen Vermieter unternommen wird.“

Holger Schmidt (Linke): „Wir sind froh, dass auf unsere Initiative hin die Task-Force eingerichtet worden ist. Die Ergebnisse zeigen, dass man schließlich keine Zweckentfremdungssatzung beschließen kann, ohne sie mit Personal zu unterfüttern. Wir finden es aber schwierig, dass sich das Ganze vor allem auf Bad Godesberg fokussiert. Leerstand und Zweckentfremdung gibt es in der ganzen Stadt.“

Marcel Schmitt (BBB): „Wir begrüßen wir, dass nun die Einsatzgruppe dauerhaft eingerichtet werden soll. Es kann nicht länger angehen, dass Eigentümer oder untervermietende Mieter von Einzelwohnungen, die von der Zweckentfremdungssatzung nicht erfasst sind, diese faktisch dem Wohnungsmarkt entziehen, um zusätzliches und zumeist auch noch steuerfreies Kapital aus der Vermietung als Ferienwohnung zu schlagen. Zudem fordern wir, dass auch die von den Gastpatienten profitierenden Kliniken und Ärzte zur Lösung des Problems mit herangezogen werden.“

„Die Sicherung von Beweisen gestaltet sich bei festgestellten Verstößen nicht einfach und dauert noch an.“ In Köln, wo die Zweckentfremdungssatzung seit 2014 gilt, hat die Stadtverwaltung ihrem Presseamt zufolge im Oktober 2016 gegen die Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses eine Geldbuße von 5000 Euro verhängt, weil in dem Gebäude mindestens eine Wohnung dauerhaft leer stand. Die Frau ging gegen den Bußgeldbescheid vor. Vergeblich: Im April hat das Amtsgericht Köln den Bußgeldbescheid bestätigt.

Allerdings gebe es immer wieder vor allem aus Bad Godesberg kritische Stimmen, die die Vermietung an Medizintouristen, aber auch an Feriengäste insbesondere unter wirtschaftlichen Aspekten als positiv für den Stadtbezirk bewerteten. In Gesprächen mit Botschaftsvertretern sei zum einen deutlich geworden, dass das vorhandene Angebot an regulären Unterkünften für einen längeren Aufenthalt für Medizintouristen, wie Hotels und Pensionen, nicht ausreiche. Zum anderen böten reguläre Wohnungen den Patienten und ihren Angehörigen die Möglichkeit, ein geregelteres Familienleben zu führen, als dies in einem Hotel möglich wäre.

In diesem Sinne hatte sich bereits öffentlich der Bad Godesberger Bezirksverordnete und Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, Jürgen Bruder, geäußert. Allerdings sei er auch dafür, Wildwuchs einzudämmen.

Vor diesem Hintergrund hält es die Verwaltung für notwendig, die Satzung weiterzuentwickeln. Wohin die Reise gehen soll, ist noch offen: „Zum jetzigen Zeitpunkt können hierzu noch keine Angaben gemacht werden. Welche Sachverhalte tatsächlich nicht durch die Zweckentfremdungssatzung oder durch bauordnungsrechtliche Bestimmungen erfasst werden, wird man erst im Laufe der nächsten Monate beschreiben können, wenn die derzeit laufenden Verfahren abgeschlossen sind und bewertet werden können“, sagte Hörig.

Unterm Strich lassen für die Verwaltung die Erfahrungen der ersten drei Monate nur den Schluss zu, die Task-Force in Zukunft regulär einzusetzen: Es sollen dafür nun drei Stellen für den Innendienst und vier für den Außendienst geschaffen werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage hat sie für die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause am 6. Juli vorbereitet.