Durchsuchung von Bonner Kulturvereinen

Bonn. Mit einem Großaufgebot haben Ordnungsamt und Polizei am Donnerstagabend sechs Kulturvereine in der Bonner Nordstadt durchsucht. Dabei wurden zwölf illegal betriebene Spielautomaten sichergestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.08.2017

Gemeinsam mit der Polizei haben das Ordnungsamt Bonn sowie ein Mitarbeiter des Steueramtes am Donnerstagabend sechs Gebäude von ausländischen Kulturvereinen in der Nordstadt kontrolliert. Laut einer Pressesprecherin der Stadt Bonn waren Hinweise eingegangen, dass sich in den Gebäuden Spielautomaten befänden, von denen eine besonders hohe Spielsuchtgefahr ausgehe.

Da dem Ordnungsamt aus vorherigen Kontrollen bereits bekannt war, dass der Großteil der Automaten damals bereits gegen das Gewerberecht verstoßen hatte, ordneten sie die unangekündigte Durchsuchung an.

Im Rahmen der Kontolle am Donnerstagabend wurden zwölf illegale Spielautomaten sichergestellt. Diese werden im weiteren Verlauf vernichtet. Die verantwortlichen Personen erwartet nun ein Bußgeld.

Nach GA-Informationen führte die Polizei die unangekündigten Kontrollen mit Einsatzhundertschaften und Hunden durch.