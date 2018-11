Bürger sollen mitentscheiden

Bonn. Instandsetzung aller Theaterhäuser oder ein neues Operngebäude am alten Standort? Über diese beiden Varianten sollen die Bonner nach dem Willen der Stadt mitentscheiden.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan schlägt einen Neubau des Opernhauses als mögliche Alternative zur Instandsetzung vor. Ausgewählte Bonner sollen in einem Bürgerbeteiligungsverfahren in die Entscheidung eingebunden werden, wie das Presseamt am Mittwoch mitteilte.

Die Stadtverwaltung hält zwei von Gutachtern vorgeschlagene Szenarien zur Zukunft der Theatergebäude für realisierbar. Entweder eine Instandsetzung der Oper, des Schauspiels in Bad Godesberg und der Theaterwerkstätten in Beuel für zusammen rund 130 Millionen Euro, wobei bereits die Kosten für eine Interimsspielstätte aus Holz berücksichtigt seien. Oder einen Abriss des Opernhauses und einen Neubau als Einspartenhaus am bisherigen Standort, verbunden mit der Instandsetzung der Häuser in Bad Godesberg und Beuel. Das würde laut Stadt zusammen mit der Interimsspielstätte etwa 161 Millionen Euro kosten.

Vier weitere Szenarien, die das Fachbüro Actori entwickelt hatte, sind aus Sicht der Stadtverwaltung nicht umsetzbar. Den Vorschlag zur Bürgerbeteiligung will sie dem Stadtrat in seiner Dezembersitzung vorlegen. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der Theatergebäude soll spätestens im Herbst nächsten Jahres im Rat fallen.