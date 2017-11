Gerüst wird abgebaut

Bonn. An diesem Wochenende sperrt die Stadt Bonn die Thomastraße unterhalb der Viktoriabrücke. Grund dafür ist der Abbau eines Gerüsts unterhalb der Brücke.

Von Peter Gassner, 24.11.2017

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn sperrt von Samstag, 25. November, 20 Uhr, bis Sonntag, 26. November, 6 Uhr, die Thomastraße unterhalb der Viktoriabrücke. Das teilt die Stadt Bonn mit.

Grund ist der Abbau des Schutzgerüstes unter der Brücke über der Thomastraße. Im Anschluss an den Abbau des Gerüstes werden die Geländer auf der Brüstung montiert. Die Arbeiten werden nach Angaben der Stadt unter Einsatz eines 70-Tonnen-Mobilkrans und eines Hubsteigers ausgeführt. Eine Umleitungsstrecke werde eingerichtet. Dank des Gerüsts konnte der Brückenoberbau ausgebaut werden, ohne dass Verkehr, Fußgänger und Radfahrer auf der Straße behindert wurden.

Die aktuelle Verkehrslage

Im Zuge des laufenden Abbruchs der Ostseite der Viktoriabrücke lässt das Tiefbauamt zudem ab voraussichtlich Montag, 27. November, die Rad-, Gehweg- und Brückenrampe im Bereich des Hochstadenrings abreißen. Zusätzlich wird für voraussichtlich vier Wochen auch der daneben verlaufende Teil des Hochstadenrings montags bis freitags von zirka 8 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. Die Anwohner können dann ihre Wohnungen nur fußläufig erreichen.

Außerhalb der Komplettsperrung wird die Baustelle so abgesperrt, dass eine Fahrbahnbreite inklusiver Gehweg von mindestens drei Metern erhalten bleibt. Die Anlieger wurden über die Einschränkungen informiert.

Darüber hinaus seien am Fuße der Rampe zum Hochstadenring sowohl am Bauzaun als auch am Brückengeländer Fahrräder angeschlossen. Das Tiefbauamt bittet die Eigentümer, ihre Räder so schnell wie möglich, spätestens bis Sonntagabend, 26. November, abzuholen. Sollten bei Baubeginn am Montag noch Fahrräder dort vorgefunden werden, werden die Räder entfernt. Die Besitzer werden gebeten, sich dann an die ausführende Firma zu wenden. Die Kontaktdaten werden am Bauzaun bekannt gegeben.