Grünpflege in Bonn

In der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung des Bundes steht festgeschrieben, dass mit lärmintensiven Laubbläsern grundsätzlich nur an Werktagen in der Zeit zwischen 9 und 13 sowie 15 und 17 Uhr gearbeitet werden darf. Der Betrieb von Rasenmähern ist an Werktagen zwischen 7 und 20 Uhr erlaubt. Beschwerden bei Lärmbelästigungen nimmt das Ordnungsamt der Stadt unter (0228) 77 33 33 entgegen.