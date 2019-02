Keine Fahrverbote für Bonn?

Bonn. Die geplante Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes macht Sperrungen für Reuterstraße und Belderberg unwahrscheinlich. Die Stadtverwaltung will angesichts zahlreicher Unwägbarkeiten aber erst einmal abwarten und behält sich vor, auch eigene Messungen durchzuführen.

Nach der Genehmigung einer Novelle des Bundesimmissionsschutzgesetzes durch die EU-Kommission steigt in Bonn die Hoffnung, dass die richterlich beschlossenen Fahrverbote für Reuterstraße und Belderberg abgewendet werden können. Eine verlässliche Prognose zum Ausgang des Verfahrens erscheint angesichts einer Reihe von Unwägbarkeiten derzeit allerdings kaum möglich.

Die Bundesregierung will Diesel-Fahrverbote in Städten mit geringer Grenzwertüberschreitung für in der Regel unverhältnismäßig erklären. Wann das Gesetz verabschiedet wird und wie es sich auf das anstehende Berufungsverfahren gegen Fahrverbote in Bonn auswirkt, ist derzeit unklar. Die Stadt Bonn schließt derweil nicht aus, ähnlich wie in München künftig eigene Schadstoffmessungen durchzuführen. Dort hatten die Erhebungen der Kommune deutlich niedere Werte ergeben als die Untersuchungen des Landes. Vorsichtig optimistisch äußern sich auch Vertreter der regionalen Wirtschaft.