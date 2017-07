Panne bei Umfrage zur Sportentwicklung

Bonn. Die Stadt Bonn stellt den Fragebogen zur Sportentwicklungsplanung, der an 5000 repräsentativ ausgewählte Haushalte geschickt worden ist, erneut zu. Hintergrund sei, dass nur ein Bogen statt der vierfachen Ausfertigung versendet wurde, teilt die Stadt mit.

12.07.2017

. Ausgewählte Bonner haben die Umfrage per Post mit Rücksendeumschlag erhalten. Ihnen werden in Kürze die fehlenden Bögen zugestellt. Sie werden gebeten, bis Ende Juli zu antworten. Der in der Umfrage enthaltene Fragebogen zur Sportanlagenbewertung kann jedoch auch online ausgefüllt werden. Der Bogen kann von den Bürgern zudem im Internet auf www.bonn.de/@sportentwicklung heruntergeladen werden.

Knapp 380 Bonner Sportvereine und Betriebssportgemeinschaften, Schulen, Kindergärten und Offene Ganztagsschulen werden mit separaten Bögen ebenfalls in die Befragung einbezogen. Wegen der Sommerferien sind die Schulen bereits im Juni angemailt worden – mit der Bitte um Rückmeldung bis 14. Juli.

Zudem könnten alle Bürger auf der städtischen Beteiligungsplattform www.bonn-macht-mit.de an einer Umfrage teilnehmen. Dort ist ein Umfragemodul „Sportentwicklungsplanung für die Bundesstadt Bonn“ eingerichtet. Wer sich registriert, kann acht Fragen zum Bonner Sport beantworten. Die Umfrage ist bis Freitag, 1. September, freigeschaltet.⋌ga