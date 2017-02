Auseinandersetzung mit der Bezirksregierung Köln

Bonn. Um die Rheinaue bahnt sich zwischen Stadt Bonn und der Bezirksregierung Köln eine Auseinandersetzung an. Die obere Denkmalbehörde des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) will den Freizeitpark unter Denkmalschutz stellen. Die Stadt Bonn ist dagegen.

Stadtbaurat Helmut Wiesner begründet in der ausführlichen Stellungnahme für den Planungsausschuss am 1. März das Nein unter anderem mit der Sorge, dass im Falle einer „konservierenden“ Unterschutzstellung die Nutzung der 1979 zur Bundesgartenschau in Bonn eingeweihten Rheinaue für Freizeit, Sport und Veranstaltungen wie „KunstRasen“ oder „Rhein in Flammen“ erschwert würden oder künftig sogar ganz flach fallen könnten.

Als Beispiel führt die Verwaltung die jährlich zu erteilende Baugenehmigung für die Veranstaltungsfläche „KunstRasen“an. In den vergangenen Jahren seien die Bauanträge meist erst zu Jahresbeginn eingereicht wurden und hätten bis kurz vor den ersten Veranstaltungen immer noch Änderungen erfahren, wofür weitere Unterlagen eingereicht werden mussten. Eine zusätzliche Beteiligung der oberen Denkmalbehörde zur Erteilung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis würde daher möglicherweise zu einer Verlängerung des Verfahrens führen beziehungsweise Änderungen wären dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr möglich.

„Zum jetzigen Zeitpunkt werden bei Unterschutzstellung eine Vielzahl von Restriktionen in der Weiterentwicklung diverser Einzelstandorte oder Nutzungen erwartet“, heißt es in der Mitteilungsvorlage der Verwaltung außerdem.

Bislang offen ist, wie die Bezirksregierung mit dem Nein aus Bonn verfahren wird. Dagegen liegen bereits erste Reaktionen von Bonner Denkmalschützern vor, die in einem Dringlichkeitsantrag für die Sitzung des Unterausschusses Denkmalschutz an diesem Mittwochabend im Stadthaus auf die Unterschutzstellung der Rheinaue pochen und der Stadtverwaltung vorwerfen, den Denkmalstatus „potenziell und vorschnell als Verhinderer" darzustellen.