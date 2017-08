Stadt Bonn will am Trajektknoten Schilderbrücken aufbauen

Nach langer Debatte um die Beschilderung am Trajektknoten auf der Friedrich-Ebert-Allee will die Verwaltung nun Nägel mit Köpfen machen.

Die Stadt Bonn will der Empfehlung der Bezirksregierung Köln folgen und am Trajektknoten auf der Friedrich-Ebert-Allee in jede Richtung sogenannte Schilderbrücken errichten lassen.

Sie seien die verkehrssicherste Lösung, teilt die Verwaltung in einer Vorlage für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Bonn mit. Die Kosten für die Schilderbrücken, die an den seitlichen Zufahrten zum Trajektkreisel um vier kleinere Schilder sowie 13 kleinere Wegweiser ergänzt werden sollen,belaufen sich auf rund 170.000 Euro.

Nach 40 Unfällen allein im vorigen Jahr am Trajektknoten sieht die Verwaltung dringenden Handlungsbedarf. Längst hatte sie nach Rücksprache mit der Polizei udn der Bezirksregierung den bisherigen Schilderwald durch Schilderbrücken ersetzen wollen. Doch die Kommunalpolitiker vertagten das Thema, weil die Grünen die Schilderbrücken ablehnen und stattdessen eine Geschwindigkeitsreduzierung vor den Zufahrten fordern. Die Verwaltung verweist dagegen auf die Unfallkommission, die ebenfalls eine verkehrssichere Beschilderung an der unfallträchtigen Stelle unterstütze.