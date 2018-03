Juristisches Tauziehen um Bürgerbegehren

Bonn. Die Stadtverwaltung will gegen eine einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichts Köln eine Beschwerde in der nächsten Instanz einlegen. Die Richter hatten verlangt, eine amtliche Kostenschätzung auf den Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens zu korrigieren.

Das juristische Tauziehen um das Bürgerbegehren „Zentralbad stoppen!“ geht weiter. Die Stadtverwaltung will gegen eine einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichts Köln eine Beschwerde in der nächsten Instanz einlegen, wie das Presseamt am Freitag mitteilte. Die Kölner Richter hatten von der Stadt verlangt, die amtliche Kostenschätzung zu korrigieren, die auf den Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens abgedruckt ist. Das will die Kommune aber mit dem Gang vor das Oberverwaltungsgericht Münster vermeiden.

Die Verwaltung halte „die Ausführungen des Verwaltungsgerichtes nicht für überzeugend“, erklärte das Presseamt. Die Richter hatten die Kostenschätzung als „teils nicht plausibel, teils unzutreffend“ bezeichnet. Sie kreideten der Stadt unter anderem an, dass sie die Sanierungskosten für zwei Bestandsbäder als Alternative zum Neubau Wasserland in Dottendorf mit 35,2 Millionen zu hoch angegeben habe. In der Summe sei nicht nur die reine Sanierung, sondern auch ein Anbau mit Sauna und Lehrschwimmbecken am Kurfürstenbad enthalten.

Die Stadt beharrt dagegen auf ihrer bisherigen Argumentation: Ohne Sauna (die es im Altbau schon gab) werde das geschlossene Kurfürstenbades von den Bürgern nicht angenommen, und für das Schulschwimmen sei ein Lehrbecken nötig. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben nach eigenen Angaben schon mehr als die Hälfte der knapp 10.000 Unterschriften gesammelt, die nötig sind, das Ansinnen in den Stadtrat zu bringen. Lehnen die Fraktionen erwartungsgemäß ab, folgt ein Bürgerentscheid.