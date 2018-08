Einigung im Jugendhilfeausschuss

290 Personen bieten in der Kindertagespflege in Bonn mehr als 1000 Plätze an.

Bonn. 290 Personen bieten in der Kindertagespflege in Bonn mehr als 1000 Plätze an. Die Stadt sichert ab Beginn des neuen Kindergartenjahres eine Steigerung ihrer Fördersätze und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 16.08.2018

Darauf einigte sich der Jugendhilfeausschuss einstimmig. Die Stadt ist zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz vor allem für Kinder unter drei Jahren dringend auf dieses System der Tagespflege angewiesen. Denn sie befindet sich in der unbedingten rechtlichen Pflicht, eventuell weggefallene Plätze sofort zu ersetzen oder Schadensersatz zu leisten. Aktuell drohe jedoch ein massiver Einbruch der Plätze, weil die Tageseltern keinen Anteil an Verbesserungen der NRW-Finanzierung für Kindertageseinrichtungen (Kitas) hätten und dies sehr kritisch hinterfragten, berichtete die Verwaltung.

Im Durchschnitt verdiene eine Tagespflege-Person bei vier bis fünf betreuten Kindern einen Stundensatz von 20 Euro, so Jugendamtsleiter Udo Stein. Dazu trügen die Tageseltern als Selbstständige das volle unternehmerische Risiko. In einem ersten Schritt gebe die Stadt nun also ein deutliches Signal, um einen Einbruch der Betreuungsplätze nach den Sommerferien zu verhindern.

Die zusätzlichen Haushaltsmittel dafür von insgesamt 890.000 Euro für das Kindergartenjahr 2018/2019 und für 2019/2020 von 923.000 Euro könnten durch eine Deckung aus dem Teilergebnis „Tageseinrichtungen für Kinder“ zur Verfügung gestellt werden. Für den Haushalt 2021/2022 und die Finanzplanung seien ebenfalls Mittel vorzusehen.

Die Maßnahmen im Einzelnen: