Bonn. Nach dem Bürgerentscheid will die Stadt Bonn ein neues Bäderkonzept erarbeiten. Demnach soll in jedem Stadtbezirk ein öffentliches Bad zur Verfügung stellen.

Die Stadt Bonn will nach dem Bürgerentscheid gegen den Bau des Wasserlandbads ein neues Bäderkonzept erarbeiten. Wichtigstes Ziel: Es soll in jedem Stadtbezirk ein öffentliches Bad zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall soll das Hardtbergbad möglichst ab 2020 saniert werden. In Bad Godesberg soll ein Neubau geprüft werden, da am Bürgerentscheid von 2017 gegen die Sanierung des Kurfürstenbads nicht gerüttelt werden soll, sagte Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz.

Unter Umständen neu entschieden werden soll über eine Sanierung des Frankenbads in Bonn-Nord. In Beuel soll die Sanierung der Beueler Bütt, aber auch der Bau eines Kombibads am Standort des Ennertbads geprüft werden. Des Weiteren denkt die Stadt über die Gründung einer Bäder GmbH nach. Die bisher vorgesehene Sanierungspauschale von 26 Millionen Euro soll eingehalten werden. Es ist eine enge Beteiligung von Politik und Bürgerschaft vorgesehen. Der OB hofft, Ende 2019 ein Gesamtkonzept vorlegen zu können.

Weitere Berichterstattung folgt.