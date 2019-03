Schäden nach Sturmtief "Eberhard"

Bonn. Das Sturmtief "Eberhard" hat den Bonner Stadtwald hart getroffen. Insgesamt wurden rund 300 Bäume umgelegt. Die Stadt warnt ausdrücklich vor Spaziergängen im Wald, da noch weitere Bäume umstürzen können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.03.2019

Die Stadt Bonn warnt vor Spaziergängen im Stadtwald. Rund 300 Bäume wurden durch das Sturmtief "Eberhard" am Sonntag beschädigt und fielen um. Da noch weitere Bäume umstürzen oder Teile herabstürzen können, seien Spaziergänge oder andere Aktivitäten im Wald äußerst gefährlich. Die Warnung der Stadt gilt noch die ganze Woche. Derzeit, so die Stadt weiter, seien rund 40 Prozent der Waldwege im gesamten Stadtgebiet gesperrt.

Das Amt für Stadtgrün rechnet damit, dass ihre Mitarbeiter noch rund zwei Wochen benötigen werden, alle Sturmschäden im Stadtgebiet abzuarbeiten. "Insgesamt verzeichnet das Amt für Stadtgrün 30 Totalschäden an größeren Bäumen", so die Stadt in ihrer Mitteilung. Drei Teams mit Hubsteigern arbeiten die Schäden nun ab. Auch die Gartenmeister in den Bezirken unterstützen die Arbeiten.

Ein Bergahorn am Alten Zoll wurde so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste. Gleiches gilt für drei Pappeln an der Kautexstraße (siehe Video). An der Talstraße stürzte eine Weide auf die Mauer eines Kindergartens und riss diese auf mehreren Metern um. Verletzt wurde nach Angaben der Stadt Bonn dabei niemand. Anders jedoch am Bonner Bogen: Dort wurden zwei Polizisten durch herumfliegende Hölzer verletzt.