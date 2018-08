Verbunden mit der Entwicklung des UN-Standorts

BONN. Ein "engagierter Unterstützer des UN-Standorts" in Bonn, sei Kofi Annan gewesen. Die Stadt würdigt den langjährigen Generalsekretär der Vereinten Nationen. Am Samstag war der Mann im Alter von 80 Jahren verstorben.

Die Stadt Bonn hat Kofi Annan als „engagierten Unterstützer des UN-Standorts am Rhein“ gewürdigt. Wie Stadtsprecherin Monika Hörig weiter erklärte, habe Annan „wesentliche Weichen für eine einzigartige Profilierung Bonns mitgestellt“. In seiner Amtszeit begann der Ausbau Bonns als deutsche UN-Stadt. 2002 war Annan in Berlin dabei, als das entsprechende Dokument, der Bellevue-Vertrag, unterzeichnet wurde.

2006 weihte er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel den UN-Campus ein. Hörig erinnerte daran, dass er damals Bonn als „einen der attraktivsten und lohnendsten Dienstorte der Vereinten Nationen“ bezeichnete. „Kofi Annan wird immer mit der überaus erfolgreichen Entwicklung des UN-Standorts Bonn verbunden bleiben, und damit ist ihm ein Platz in der Geschichte der Stadt und im Herzen der Bonnerinnen und Bonner sicher“, so Hörig weiter.

Dankbar für Unterstützung

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nannte Annan einen „großen Freund Bonns“. In einem GA-Interview sagte Annan 2006 über die Perspektiven der UN-Stadt: „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung Deutschlands und die Anstrengungen, existierende Institutionen zu beherbergen. Sollten wir in der Zukunft einen Standort für eine neue Einheit der UN suchen müssen, so denke ich, dass die Vereinten Nationen Bonn gerne in Betracht ziehen würden.“