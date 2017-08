Bis zu 120 Euro Miete pro Quadratmeter

Bonn. Laut der Stadtverwaltung ist die Quote der leerstehenden Ladenlokale in der Bonner Innenstadt "extrem niedrig". Das führe zu teils sehr hohen Mieten. Langfristige Leerstände gebe es kaum.

So mancher Leerstand in der Bonner City scheint endlos lang - so wie im Ladenlokal des früheren Café Goldbraun direkt am Unihauptgebäude. Den Vorschlag der Allianz für Bonn (AfB) eines Runden Tisches zu City-Leerständen lehnt die Stadt dennoch ab.

Die AfB hatte angeregt, dass Verwaltung, Vertreter der Lokalpolitik, des Einzelhandels, der Verbände der Vermieter und Eigentümer gemeinsam die Leerstände erörtern sollten. So ließen sich die Ursachen erforschen und Maßnahmen der Abhilfe finden. Der Verwaltung zufolge hat die Bonner Innenstadt "eine extrem niedrige Ladenleerstandsquote" zwischen zwei und maximal vier Prozent. Ein nennenswerter flächendeckender, langfristiger Ladenleerstand existiere nicht.

Der Druck auf vorhandene Ladenflächen sei derart hoch, dass dies zu einem sehr hohen Mietniveau führe: in 1A-Lagen zum Teil mehr als 120 Euro pro Quadratmeter. "Wenn einzelne Einzelhandelsflächen in der Innenstadt längerfristig leerstehen, liegt dies an den Immobilien selbst und nicht am Standort", heißt es.