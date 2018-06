Lampe von der Decke gefallen

Bonn. Seit Montag hat das Hardtbergbad in Duisdorf aus Sicherheitsgründen geschlossen. Wann wieder geöffnet werden kann, ist noch unklar.

Im Hardtbergbad in Duisdorf ist am vergangenen Sonntag die Abdeckung einer Deckenlampe heruntergefallen. Die Stadt bestätigte auf Anfrage, dass sie das Bad aus Sicherheitsgründen vorerst geschlossen habe. Da der Vorfall außerhalb der Öffnungszeiten geschehen ist, wurde niemand verletzt.

Die Stadt hat eine Elektrofirma damit beauftragt, die gesamte Deckenkonstruktion zu überprüfen. Wann wieder geöffnet werden kann, ist noch unklar. Ohnehin ist das Bad seit dem 18. Mai für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, weil seitdem der Freibadteil geöffnet ist. Allerdings üben in der Halle Vereine und Schulen.

Neben dem Hardtbergbad sind derzeit auch die Beueler Bütt und das Schulbad des Konrad-Adenauer-Gymnasiums geschlossen. Die Sanierungsbedürftigkeit des Kurfürstenbades in Bad Godesberg hat 2016 zur Schließung geführt. Der Stadtrat hat beschlossen, dieses Bad nicht wieder zu öffnen. Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem Beschluss, ein neues Wasserlandbad in Dottendorf bauen zu wollen, mit dessen Fertigstellung auch die Schließung des Frankenbads in der Altstadt verbunden wäre.