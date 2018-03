Neues Bad in Dottendorf

Die Stadtwerke sollen das Wasserland-Bad auf eigenem Gelände in Dottendorf bauen sowie ab 2020 betreiben und dabei Synergien mit dem benachbarten Heizkraftwerk heben. Die Bad-Verluste sollen steuersparend mit Gewinnen der SWB-Versorgungssparte verrechnet werden. Steuervorteil auf SWB-Ebene nach eigenen Angaben: 1,36 Millionen Euro im Jahr. Greift der Effekt voll, bleibt ein Restdefizit von 2,89 Millionen Millionen Euro.

Um diese Summe verringern sich dann die Ausschüttungen der SWB an die Stadt. Reichen ihre Gewinne nicht für Ausschüttungen, muss die Kommune das Wasserland-Defizit selbst tragen.

In dem Modell hat die Stadt laut SWB auch selbst einen Steuervorteil – von 390 000 Euro im Jahr. Außerdem kassiert die Kommune eine sogenannte Avalprovision von 160 000 Euro jährlich, weil sie den Baukredit von rund 60 Millionen Euro aufnimmt und an die Stadtwerke weiterreicht. Diese bedient den Kredit. Die Zinsen sind im Bad-Defizit eingerechnet, die Tilgung nicht. Dafür bezieht die SWB GmbH die Abschreibung auf den Gebäudewert mit ein – also den Wertverlust durch die Nutzung. So sei auch in der Zuschussberechnung bei Erhalt der beiden alten Bäder vorgegangen worden, erklärt die Stadt.