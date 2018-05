Neues Schwimmbad

Bonn. Erst am Montag hatte die Stadt Bonn neue Details zum Bebauungsplan für das Wasserlandbad vorgestellt. Jetzt muss die Beschlussvorlage für den Rat zurückgezogen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.05.2018

Die Stadt Bonn muss die Beschlussvorlage für das neue Wasserlandbad zurückziehen. Das teilte die SPD am Dienstag mit. Erst am Montag wurden neue Details der Vorlage, über die der Rat abstimmen sollte, vorgestellt. Dass die Vorlage nun zurückgezogen werden musste, liegt an der Gemeindeordnung NRWs. Demnach dürfen keine Beschlüsse zum neuen Bad gefasst werden, solange der Bürgerentscheid noch nicht beendet ist. Die SPD hatte nach eigenen Angaben zuvor auf diese Vorschrift hingewiesen.

Weitere Berichterstattung folgt.