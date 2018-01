Oberbürgermeister Ashok Sridharan begründete seinen Hotel-Vorstoß für das Grundstück, auf dem der Rat ursprünglich Sozialwohnungen wollte, mit einer Bedarfsanalyse von 2010. Vor allem Konferenzveranstalter im World Conference Center Bonn (WCCB) sähen zudem eine Angebotslücke bei großen Hotels im mittleren Preissegment.

Der Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein (Dehoga) widersprach von Anfang an vehement. Schon das neue „Motel One“ am Bertha-von-Suttner-Platz mit mehr als 200 Zimmern werde die vielen familiengeführten Hotels in Bonn unter großen Druck setzen, warnt Geschäftsführer Christoph Becker. „Dass der Bonner OB ausgerechnet auf dem Filetgrundstück am Erzbergerufer ein 3-Sterne-Hotel sehen will, wundert uns deshalb schon.“ Die durchschnittliche Auslastung der 82 Hotels in Bonn habe von Januar bis November 2017 bei 47,3 Prozent im Garni-Bereich und 49,3 Prozent bei den Vollhotels gelegen.

Noch deutlicher wird Jörg Haas, der mit seiner BonnVisio-Gruppe sowohl das Kameha Grand als auch das Marriott (am WCCB) in die Stadt geholt hat. „Der Bedarf an Hotelbetten ist mehr als gedeckt“, sagt der Investor. „Besonders an Wochenenden stehen in Bonn regelmäßig 60 bis 70 Prozent der Zimmer leer. Wenn der Stadtrat ein weiteres Hotel am Erzbergerufer aktiv anstrebt, wird dies zu einem Sterben vieler älterer 3- und 4-Sterne-Häusern führen.“