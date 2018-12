Das Stadthaus in Bonn.

Bonn. Die Stadt Bonn klagt auf Schadenersatz gegen Volkswagen. Hintergrund ist der Kauf von 27 Dieselfahrzeugen, in denen eine unerlaubte Abgas-Software eingebaut war. Es geht um rund 680.000 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.12.2018

Die Stadt Bonn hat gegenüber der Volkswagen AG Klage auf Schadenersatz in Höhe von 678.193,52 Euro erhoben. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Bei der Forderung handele es sich im Wesentlichen um den Kaufpreis für 27 Dieselfahrzeuge der Marke Volkswagen, welche die Stadt in den Jahren 2013 und 2014 gekauft habe. Laut Mitteilung waren diese Fahrzeuge mit dem Motor der Baureihe EA 189 ausgestattet, bei der VW im Mai 2015 den Einsatz von Schummel-Software im Rahmen des Abgas-Skandals einräumte.

Zuletzt versuchte die Stadt laut eigener Mitteilung, eine außergerichtliche Einigung mit VW zu erzielen. Dies kam jedoch nicht zustande. Nun wurde von Seiten der Stadt Klage beim Landgericht Bonn eingereicht. "Aus der Rechtsprechung sind zwischenzeitlich zahlreiche Urteile bekannt, wonach Käufern von Fahrzeugen mit Manipulationssoftware - auch nach Durchführung der amtlich vorgeschriebenen Nachrüstung -Schadenersatzansprüche zustehen", so die Stadt in ihrer Mitteilung. Käufer könnten demnach die Rückabwicklung des Kaufvertrags verlangen. Darauf klagt jetzt auch die Stadt Bonn.