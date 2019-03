Relaunch der Internetseite

Bonn. Seit dem späten Dienstagabend präsentiert sich die Stadt Bonn im Internet mit vollständig überarbeiteten Seiten. Diese passen sich nun dem Endgerät des Nutzers an und bieten eine zentrale Suchfunktion für viele verschiedene Anliegen.

Wer am Mittwoch den Internetauftritt der Stadt Bonn unter www.bonn.de aufgerufen hat, wird sich vermutlich über das Aussehen der Seite gewundert haben. Denn seit Dienstagabend, 23 Uhr, präsentiert sich diese in einem vollkommen neuen Design. Statt der vielen verschiedenen Menüpunkte, die die alte Homepage auflistete, erscheint nun zuerst ein großes Teaserbild sowie eine Suchfunktion. Letztere ist eine zentrale Neuerung des Internetauftritts, die dazu führen soll, dass Nutzer durch Eingeben ihres Anliegens schnell zum Ziel finden. Neu ist auch, dass die wichtigsten Dienstleistungen der Verwaltung, wie etwa das Ummelden bei einem Umzug, auch in leichter Sprache erklärt werden.

„Wenn Sie diese Nacht ein lautes Poltern gehört haben, waren es die Steine, die uns vom Herzen gefallen sind“, sagte Stadtsprecherin Monika Hörig. Die alte Webseite gab es bereits seit 2003, deshalb sei ein Relaunch überfällig gewesen, so Hörig. Oberbürgermeister Ashok Sridharan meinte: „Wir werden uns nicht auf der neuen Seite ausruhen, sondern das Angebot stetig erweitern.“ Nach Angaben der Stadt haben die ersten Arbeiten an einer Neugestaltung der Seite vor zwei Jahren begonnen, die Kosten betragen 440.000 Euro.